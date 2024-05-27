Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Блогер Мадлен "раскрыла" личность любимого

Блогер Мадлен &quot;раскрыла&quot; личность любимого, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 15:50 Фото: Instagram/advokat_oleg_chernov
Блогер Мадинахон Мамадалиева (более известная как Мадлен), которая не особо любит делиться подробностями своей личной жизни, "раскрыла" личность любимого, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 27 мая 2024 года, адвокат Олег Чернов в Instagram опубликовал серию снимков с Мадлен, которые подписал: "Любимая приехала…", сопроводив запись смайликом в виде алого сердца.

Подписчики сразу закидали адвоката вопросами, не ревнует ли его жена. Также они осудили блогера, отметив, что она могла вести себя поскромнее:

  • "Жена не ревнует?"
  • "Мадлен могла бы себя и поскромнее вести".
  • "Даже если не ревнует, мне кажется, неудобно перед женой! Кстати, Мадлен похожа на вашу жену!"

Масла в огонь подлила Мадлен, которая написала: "Олег уже со мной, успокойтесь".

Также на комментарии отреагировала супруга юриста.

"Отвечу сразу всем: вообще не ревную. Мою уверенность в себе еще раздавать можно... В сторис закинула наших девочек-юристов, чтобы неуверенные в себе еще сильнее запереживали, как можно каждый день с красивыми девчонками работать женатому мужчине", – подчеркнула Анна Чернова.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 15:50
Сыну Даулета Турлыханова изменили приговор
, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 15:50

24 мая 2024 года стало известно, что стендап-комика Нурасхана Басхожаева, оскорбившего блогера Мадинахон Мамадалиеву (более известная как Мадлен), привлекли к административной ответственности за нецензурную брань.

Читайте также

Волочкова показала 18-летнюю дочь
Волочкова показала 18-летнюю дочь
Муж стеснительной Айжан Байзаковой сделал фото с Иваном Ургантом ради жены
Муж стеснительной Айжан Байзаковой сделал фото с Иваном Ургантом ради жены
Автор песен к фильмам Disney скончался в возрасте 95 лет
Умер оскароносный автор песен к фильмам Disney
Динара Халдарова
Алматы 2024 год Блогеры
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
гроза
Ливень, снег и град прогнозируют по Казахстану на 27 мая
Димаш Кудайберген поделился с фанатами радостной новостью
Димаш Кудайберген поделился с фанатами радостной новостью
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: