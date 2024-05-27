Блогер Мадлен "раскрыла" личность любимого

Блогер Мадинахон Мамадалиева (более известная как Мадлен), которая не особо любит делиться подробностями своей личной жизни, "раскрыла" личность любимого, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 27 мая 2024 года, адвокат Олег Чернов в Instagram опубликовал серию снимков с Мадлен, которые подписал: "Любимая приехала…", сопроводив запись смайликом в виде алого сердца.

Подписчики сразу закидали адвоката вопросами, не ревнует ли его жена. Также они осудили блогера, отметив, что она могла вести себя поскромнее:

"Жена не ревнует?"

"Мадлен могла бы себя и поскромнее вести".

"Даже если не ревнует, мне кажется, неудобно перед женой! Кстати, Мадлен похожа на вашу жену!"

Масла в огонь подлила Мадлен, которая написала: "Олег уже со мной, успокойтесь".

Также на комментарии отреагировала супруга юриста.

"Отвечу сразу всем: вообще не ревную. Мою уверенность в себе еще раздавать можно... В сторис закинула наших девочек-юристов, чтобы неуверенные в себе еще сильнее запереживали, как можно каждый день с красивыми девчонками работать женатому мужчине", – подчеркнула Анна Чернова.

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24 мая 2024 года стало известно, что стендап-комика Нурасхана Басхожаева, оскорбившего блогера Мадинахон Мамадалиеву (более известная как Мадлен), привлекли к административной ответственности за нецензурную брань.