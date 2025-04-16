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События

Мам, не умирай: казахстанцев растрогал ролик блогера Мадлен

Мадлен растрогала подписчиков роликом с мамой, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 23:35 Фото: Instagram/_m_a_d_l_e_n
Казахстанский блогер Мадинахон Мамадалиева (более известная как Мадлен), демонстрирующая красивую и дорогую жизнь через социальные сети,

Видео она опубликовала в Instagram.

"Такое у нас драматичное пробуждение после наркоза. Сколько бы нам ни было лет – мы все равно остаемся детьми своей мамы. Пусть наши мамы живут долго-долго! Пусть их добрые руки всегда будут рядом. А мы, какими бы взрослыми ни стали, навсегда останемся ее детьми", – подписала она пост.

На ролике девушка просыпается после наркоза и говорит: "Мам, не умирай, пожалуйста. Я вас так люблю". Что за операция была проведена, девушка умолчала.

Между тем, подписчики блогера восхитились нежностью ее матери и отношениями между ними:

– Заплакала на фразе: "Не умирай пожалуйста". От понимания, что родители не вечно будут рядом, так плохо становится.

– Плачу. Дай Бог здоровья матерям которые вот так любят своих детей.

– Пока живы наши родители – мы еще дети. Неважно, сколько нам лет.

– Мама красивая, и платок так красиво, необычно повязан.

Ранее сообщалось, что Мадлен была замечена в Санкт-Петербурге на мероприятие от немецкого бренда одежды.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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