Алсу о разводе после 18 лет брака: В каждом конце есть новое начало

Известная российская певица Алсу, которой на прошлой неделе исполнился 41 год, вновь высказалась о разводе с азербайджанским предпринимателем Яном Абрамовым, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 1 июля 2024 года, артистка опубликовала кусочек видео, предположительно из клипа на новую композицию "Я учусь не бояться", которая стала для нее "пророческой".

"В каждом конце есть новое начало", – написала под публикацией Алсу.

Фолловеры певицы до сих пор не понимают, как Ян Абрамов мог упустить Алсу. А саму артистку они в очередной раз закидали комплиментами и отметили, что впереди ее ждет счастливая жизнь:

"Алсу, Казахстан тебя любит, с юности слушаю".

"Мда уж, я думала Ян умнее. Такую женщину упустил".

"Он даже не осознает, что потерял жар-птицу, оглядываясь на ворон".

"Алсу всегда была эталоном женственности, порядочности, красоты, благородства!"

"Алсу, переключись с Решетовой на достойного мужчину и подружись с врагами своего мужа".

"Я не представляю, как можно потерять такую женщину, их даже сравнить невозможно, Алсу просто шикарная".

"Это песня-откровение, так достойно сказать музыкой все, восхищаюсь… Вы такая красивая женщина, это не только про внешность".

"Вообще-то мы тут все за вас. У вас впереди новая счастливая, а главное – порядочная жизнь. Оставьте грязь людям, которые привыкли в ней жить, как в своей привычной среде".

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27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака. Сначала это шокировало поклонников певицы и они сочувствовали ей. Но спустя некоторое время фанаты отметили, что расторжение брака исполнительнице хита "Зимний сон" пошло на пользу.

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27 июня, в свой день рождения, Алсу заявила, что ни о чем не жалеет. В этот же день супруги должны были официально расторгнуть брак, но юристы Яна Абрамова попросили судью дать два месяца на перемирие. При этом певица заявила, что "развод все-таки состоится". По ее словам, суд отложили на два месяца не для сохранения семьи и примирения, а для мирного урегулирования условий раздела имущества.