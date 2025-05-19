Яна Рудковская попала под шквал хейтеров из-за фото в купальнике
Фото: Instagram/rudkovskayaofficial
Российская телеведущая, продюсер и предприниматель Яна Рудковская поделилась кадром, на котором предстала в черном купальнике. На фото видно, что она позировала перед камерой в солнцезащитных очках и с небольшой сумкой, сообщает Zakon.kz.
Подписчики не оценили пост звезды и заподозрили ее в использовании фильтров и фотошопе.
Пользователи обрушились на Рудковскую шквалом гневных комментариев.
- Ноги неожиданно стали длинными.
- Фотошоп на сегодняшний день никто не отменял.
- В море с сумочкой – очень смешно. Еще смешнее эта тонна фотошопа!
- Вас прям не узнать!
- Зашла в комментарии почитать про фотошоп.
Ранее сообщалось, что Яна Рудковская купила недвижимость в Астане.
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