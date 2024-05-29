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Певица Жасмин улетела на родину

Певица Жасмин улетела на родину, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 10:08 Фото: Instagram/jasmin
Певица, заслуженная артистка России и Дагестана Жасмин накануне, 28 мая 2024 года, поделилась с фанатами радостной новостью – она улетела на родину, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она опубликовала серию фотографий из родного города Дербент.

"Родной Дербент, город бесценных воспоминаний…", – написала Жасмин.

Подписчики отметили, что родной город артистки преобразился. Среди них нашлись и земляки Жасмин:

  • "Какая очаровашка чудесная".
  • "Дербент, как он преображается".
  • "Мой родной Дербент и красотка".
  • "Жасмин, ваше фото в сером платье в родном Дербенте излучает тепло и ностальгию".

Ранее сообщалось, что Ивана Урганта "в образе Бората" необычно встретили в аэропорту Алматы.

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