Певица Жасмин улетела на родину
Фото: Instagram/jasmin
Певица, заслуженная артистка России и Дагестана Жасмин накануне, 28 мая 2024 года, поделилась с фанатами радостной новостью – она улетела на родину, сообщает Zakon.kz.
В Instagram она опубликовала серию фотографий из родного города Дербент.
"Родной Дербент, город бесценных воспоминаний…", – написала Жасмин.
Подписчики отметили, что родной город артистки преобразился. Среди них нашлись и земляки Жасмин:
- "Какая очаровашка чудесная".
- "Дербент, как он преображается".
- "Мой родной Дербент и красотка".
- "Жасмин, ваше фото в сером платье в родном Дербенте излучает тепло и ностальгию".
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