Певица Жасмин улетела на родину

Фото: Instagram/jasmin

Певица, заслуженная артистка России и Дагестана Жасмин накануне, 28 мая 2024 года, поделилась с фанатами радостной новостью – она улетела на родину, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: