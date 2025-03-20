С новой порцией критики обрушился на Ксению Собчак ее 8-летний сын

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram новое видео, где вновь станцевала. И это несмотря на то, что ее сын раскритиковал действия звездной матери в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Ранее 8-летний Платон, просмотрев соцсети родительницы, заявил: "Я тебя никогда не прощу, что ты закачала TikTok. Сама видела, как ты там танцуешь?"

Долго не раздумывая, 43-летняя "блондинка в шоколаде" решила ответить своему единственному наследнику.

"Получается, записала дисс на сына?" – подписала публикацию Собчак 20 марта 2025 года.

Видимо, Ксения показала свое новое творение сыну. В своем Telegram-канале она опубликовала аудио, которое получила от Платона.

"Просто нет слов. Ад! Офигеть! Я сейчас в обморок упаду. Никогда не ожидал, что после моих слов ты это сделаешь. Ад! Все, мама, тебе хана!" – заявил он.

Но поклонники, напротив, с восторгом восприняли танец Собчак. Они не согласились с Платоном и отметили, что он в будущем еще будет гордиться своей матерью:

"Какая вы шикарная".

"Воспитать "своего" оппозиционера. Сделано".

"Ксения Анатольевна, что для наших детей кринж – для нас норма".

"Сынок подрастет, поменяется мышление, и будет гордиться своей современной мамой".

"Платон остроумие и юмор взял от мамы. Клевый малый. А тембр… Кайф. Ксения, прекрасно выглядите".

"Очень красивое видео получилось. Все ждала, что Платоша тоже выйдет с вами танцевать, но он остается в своей позиции".

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