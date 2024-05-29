Настасья Самбурская раскрыла свой страшный диагноз
Фото: Instagram/samburskaya
Популярная российская актриса театра и кино Настасья Самбурская призналась, что раз в полгода ходит к психиатру из-за тревожного расстройства. По признанию звезды сериала "Универ", у ее бабушки тоже было это заболевание, сообщает Zakon.kz.
По словам актрисы, она не стала заниматься самолечением, а обратилась за помощью к специалисту.
При этом, как отмечено в публикации издания "Газета.ru", она не уточнила, когда именно у нее появилось расстройство.
Разоткровенничалась модель в шоу "Много половин".
"Очень многие до сих пор не принимают психологию как науку, говорят, мол, вот, раньше жили же и все было нормально. Кто вам сказал, что вы нормальные были? Кто вам сказал, что вы сейчас нормальные? Я – счастливый обладатель генерализованного тревожного расстройства. У меня бывают периоды бессонницы, и раз в полгода я обращаюсь к психиатру, потому что таблетки может прописать только он".Настасья Самбурская
В заключении она добавила, что не хочет заниматься самолечением.
Ранее сообщалось, что голливудская звезда Леонардо ДиКаприо попал в камеры папарацци, когда прогуливался с юной девушкой по магазинам.
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