Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Настасья Самбурская раскрыла свой страшный диагноз

Настасья Самбурская раскрыла свой страшный диагноз, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 17:43 Фото: Instagram/samburskaya
Популярная российская актриса театра и кино Настасья Самбурская призналась, что раз в полгода ходит к психиатру из-за тревожного расстройства. По признанию звезды сериала "Универ", у ее бабушки тоже было это заболевание, сообщает Zakon.kz.

По словам актрисы, она не стала заниматься самолечением, а обратилась за помощью к специалисту.

При этом, как отмечено в публикации издания "Газета.ru", она не уточнила, когда именно у нее появилось расстройство.

Разоткровенничалась модель в шоу "Много половин".

"Очень многие до сих пор не принимают психологию как науку, говорят, мол, вот, раньше жили же и все было нормально. Кто вам сказал, что вы нормальные были? Кто вам сказал, что вы сейчас нормальные? Я – счастливый обладатель генерализованного тревожного расстройства. У меня бывают периоды бессонницы, и раз в полгода я обращаюсь к психиатру, потому что таблетки может прописать только он".Настасья Самбурская

В заключении она добавила, что не хочет заниматься самолечением.

Ранее сообщалось, что голливудская звезда Леонардо ДиКаприо попал в камеры папарацци, когда прогуливался с юной девушкой по магазинам.

Читайте также

42-летняя Ксения Собчак удивила подписчиков пластикой
42-летняя Ксения Собчак удивила подписчиков пластикой
Встретимся на Арракисе
Встретимся на Арракисе: "Дюна: Часть вторая" вышла на MEGOGO
RAMS QAZAQSTAN поддерживает казахскую культуру за рубежом
RAMS QAZAQSTAN поддерживает казахскую культуру за рубежом – концерт Димаша в Турции
Анастасия Московчук
Россия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: