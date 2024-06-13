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Максим Фадеев вживую исполнил песню, посвященную Салтанат Нукеновой

Максим Фадеев вживую исполнил песню, посвященную Салтанат Нукеновой, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 17:55 Фото: Instagram/fadeevmaxim
56-летний российский певец и продюсер Максим Фадеев в мае 2024 года представил новую песню, посвященную памяти Салтанат Нукеновой. Теперь, 13 июня, он вживую спел трогательную композицию, сообщает Zakon.kz.

Видео артист опубликовал на странице в Instagram.

"Salta" live" – кратко говорится в подписи.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 17:55
Максим Фадеев посвятил песню Салтанат Нукеновой
, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 17:55

Комментаторы поспешили поблагодарить Фадеева:

  • В этой песне, в этом исполнении выражены чувства всего мира к этой трагедии, которая стала символом защиты от насилия. Спасибо за поддержку!
  • Бывают же такие чувствительные мужчины.
  • Спасибо, Макс, за неравнодушие и такую песню с глубоким смыслом.
  • Эта песня такая проникновенная, что заставляет вновь и вновь перекручивать в памяти все кадры жизни этой чудесной, хрупкой девочки.
  • Прекрасная трогательная песня.
  • Трогательно, аж сердце защемило, даже больше тронуло вживую... Благодарю.

13 мая 2024 года экс-министра Куандыка Бишимбаева признали виновным в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Его приговорили к 24 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Двоюродный брат и директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов, признанный виновным в укрывательстве преступления, получил четыре года лишения свободы в учреждении средней безопасности.

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