Максим Фадеев вживую исполнил песню, посвященную Салтанат Нукеновой
Фото: Instagram/fadeevmaxim
56-летний российский певец и продюсер Максим Фадеев в мае 2024 года представил новую песню, посвященную памяти Салтанат Нукеновой. Теперь, 13 июня, он вживую спел трогательную композицию, сообщает Zakon.kz.
Видео артист опубликовал на странице в Instagram.
"Salta" live" – кратко говорится в подписи.
Материал по теме
Максим Фадеев посвятил песню Салтанат Нукеновой
Комментаторы поспешили поблагодарить Фадеева:
- В этой песне, в этом исполнении выражены чувства всего мира к этой трагедии, которая стала символом защиты от насилия. Спасибо за поддержку!
- Бывают же такие чувствительные мужчины.
- Спасибо, Макс, за неравнодушие и такую песню с глубоким смыслом.
- Эта песня такая проникновенная, что заставляет вновь и вновь перекручивать в памяти все кадры жизни этой чудесной, хрупкой девочки.
- Прекрасная трогательная песня.
- Трогательно, аж сердце защемило, даже больше тронуло вживую... Благодарю.
13 мая 2024 года экс-министра Куандыка Бишимбаева признали виновным в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Его приговорили к 24 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Двоюродный брат и директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов, признанный виновным в укрывательстве преступления, получил четыре года лишения свободы в учреждении средней безопасности.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript