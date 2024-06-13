Максим Фадеев вживую исполнил песню, посвященную Салтанат Нукеновой

Фото: Instagram/fadeevmaxim

56-летний российский певец и продюсер Максим Фадеев в мае 2024 года представил новую песню, посвященную памяти Салтанат Нукеновой. Теперь, 13 июня, он вживую спел трогательную композицию, сообщает Zakon.kz.

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