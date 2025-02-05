Подписчики восхитились женой Кайрата Нуртаса
Роликом жена народного любимца Кайрата Нуртаса поделилась накануне, 4 февраля 2025 года.
Под публикацией 36-летняя артистка написала:
"По правде говоря, за каждой проблемой стоит облегчение", – сказала я сегодня своему отражению в зеркале. Какой совет вы даете себе, когда секретничаете с самим собой?"
А если перевести стихотворение, то получится:
"Есть дороги, которые проходят в одиночестве,
Есть моменты, которые ставят конечную точку,
Бывают ситуации, когда приходится прощаться,
Есть люди, к которым не стоит возвращаться".
Подписчикам очень понравилось, как Абдукаримова прочитала стих и они закидали ее комплиментами. Также они написали Жулдыз слова поддержки, отметив, что все сложное скоро пройдет:
- "И это пройдет".
- "Талантливая актриса".
- "Ты сильная женщина, терпения... Бог с тобой".
- "Как можно так донести до каждого из нас. Просто восхитительно".
- "Какая подача, искренность, прочтение на высшем уровне. Ты актриса от Бога".
- "Как можно вынуть мою душу, скажите мне, пожалуйста... Вот это и называется талант".
- "Какое прочтение. Каждое слово обыграно на своем дыхании, каждый вздох ее я услышала. Гениально, просто браво".
- "Только человек, который сам прошел через боль, несправедливость, обман, может вывернуть всю душу с тебя. Просто ты талантище".
- "Никто не знает, через что ты прошла, сколько шрамов у тебя на душе, но ты сильная женщина, не сдавайся, только вперед. Всевышний с тобой. Только так может донести до своего зрителя талантливый человек. Искренне, от всего сердца, до глубины души. Браво".
В конце сентября 2024 года Жулдыз Абдукаримова заявила, что стала жертвой мошенничества, когда обменяла квартиру на строящийся дом, который в итоге не был завершен, а земельный участок оказался заложен и обременен арестами. 15 октября в суде Астаны сообщили, что жена Кайрата Нуртаса пыталась оспорить договор купли-продажи своей четырехкомнатной квартиры, утверждая, что сделка была ложной, а фактически речь шла об обмене на недостроенный дом. Суд постановил, что договор был заключен добровольно, а покупатели квартиры не могут быть привлечены к ответственности.
28 января 2025 года Жулдыз Абдукаримова откровенно рассказала подписчикам о финансовых трудностях и проблемах со здоровьем.