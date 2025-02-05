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Культура и шоу-бизнес

Подписчики восхитились женой Кайрата Нуртаса

Подписчики восхитились женой Кайрата Нуртаса, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 13:14 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Популярная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова опубликовала новое видео в Instagram. В нем она прочитала стихотворение, чем восхитила своих поклонников, сообщает Zakon.kz.

Роликом жена народного любимца Кайрата Нуртаса поделилась накануне, 4 февраля 2025 года.

Под публикацией 36-летняя артистка написала:

"По правде говоря, за каждой проблемой стоит облегчение", – сказала я сегодня своему отражению в зеркале. Какой совет вы даете себе, когда секретничаете с самим собой?"

А если перевести стихотворение, то получится:

"Есть дороги, которые проходят в одиночестве,

Есть моменты, которые ставят конечную точку,

Бывают ситуации, когда приходится прощаться,

Есть люди, к которым не стоит возвращаться".

Подписчикам очень понравилось, как Абдукаримова прочитала стих и они закидали ее комплиментами. Также они написали Жулдыз слова поддержки, отметив, что все сложное скоро пройдет:

  • "И это пройдет".
  • "Талантливая актриса".
  • "Ты сильная женщина, терпения... Бог с тобой".
  • "Как можно так донести до каждого из нас. Просто восхитительно".
  • "Какая подача, искренность, прочтение на высшем уровне. Ты актриса от Бога".
  • "Как можно вынуть мою душу, скажите мне, пожалуйста... Вот это и называется талант".
  • "Какое прочтение. Каждое слово обыграно на своем дыхании, каждый вздох ее я услышала. Гениально, просто браво".
  • "Только человек, который сам прошел через боль, несправедливость, обман, может вывернуть всю душу с тебя. Просто ты талантище".
  • "Никто не знает, через что ты прошла, сколько шрамов у тебя на душе, но ты сильная женщина, не сдавайся, только вперед. Всевышний с тобой. Только так может донести до своего зрителя талантливый человек. Искренне, от всего сердца, до глубины души. Браво".

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В конце сентября 2024 года Жулдыз Абдукаримова заявила, что стала жертвой мошенничества, когда обменяла квартиру на строящийся дом, который в итоге не был завершен, а земельный участок оказался заложен и обременен арестами. 15 октября в суде Астаны сообщили, что жена Кайрата Нуртаса пыталась оспорить договор купли-продажи своей четырехкомнатной квартиры, утверждая, что сделка была ложной, а фактически речь шла об обмене на недостроенный дом. Суд постановил, что договор был заключен добровольно, а покупатели квартиры не могут быть привлечены к ответственности.

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28 января 2025 года Жулдыз Абдукаримова откровенно рассказала подписчикам о финансовых трудностях и проблемах со здоровьем.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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