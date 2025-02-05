Подписчики восхитились женой Кайрата Нуртаса

Популярная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова опубликовала новое видео в Instagram. В нем она прочитала стихотворение, чем восхитила своих поклонников, сообщает Zakon.kz.

Роликом жена народного любимца Кайрата Нуртаса поделилась накануне, 4 февраля 2025 года.

Под публикацией 36-летняя артистка написала:

"По правде говоря, за каждой проблемой стоит облегчение", – сказала я сегодня своему отражению в зеркале. Какой совет вы даете себе, когда секретничаете с самим собой?"

А если перевести стихотворение, то получится:

"Есть дороги, которые проходят в одиночестве, Есть моменты, которые ставят конечную точку, Бывают ситуации, когда приходится прощаться, Есть люди, к которым не стоит возвращаться".

Подписчикам очень понравилось, как Абдукаримова прочитала стих и они закидали ее комплиментами. Также они написали Жулдыз слова поддержки, отметив, что все сложное скоро пройдет:

"И это пройдет".

"Талантливая актриса".

"Ты сильная женщина, терпения... Бог с тобой".

"Как можно так донести до каждого из нас. Просто восхитительно".

"Какая подача, искренность, прочтение на высшем уровне. Ты актриса от Бога".

"Как можно вынуть мою душу, скажите мне, пожалуйста... Вот это и называется талант".

"Какое прочтение. Каждое слово обыграно на своем дыхании, каждый вздох ее я услышала. Гениально, просто браво".

"Только человек, который сам прошел через боль, несправедливость, обман, может вывернуть всю душу с тебя. Просто ты талантище".

"Никто не знает, через что ты прошла, сколько шрамов у тебя на душе, но ты сильная женщина, не сдавайся, только вперед. Всевышний с тобой. Только так может донести до своего зрителя талантливый человек. Искренне, от всего сердца, до глубины души. Браво".

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В конце сентября 2024 года Жулдыз Абдукаримова заявила, что стала жертвой мошенничества, когда обменяла квартиру на строящийся дом, который в итоге не был завершен, а земельный участок оказался заложен и обременен арестами. 15 октября в суде Астаны сообщили, что жена Кайрата Нуртаса пыталась оспорить договор купли-продажи своей четырехкомнатной квартиры, утверждая, что сделка была ложной, а фактически речь шла об обмене на недостроенный дом. Суд постановил, что договор был заключен добровольно, а покупатели квартиры не могут быть привлечены к ответственности.

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28 января 2025 года Жулдыз Абдукаримова откровенно рассказала подписчикам о финансовых трудностях и проблемах со здоровьем.