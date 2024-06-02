Супруга Ильи Ильина опубликовало милое семейное фото со свекровью, мужем и дочкой

Жена именитого казахстанского тяжелоатлета Ильи Ильина Татьяна в четь Дня защиты детей показала свой счастливый семейный портрет, сообщает Zakon.kz.

На фото в Instagram молодая семья Ильиных: супруги с трехмесячной дочкой Айли и бабушкой.

"Семья - это крепость, где каждый ребенок чувствует себя в безопасности и окружен любовью! В семейном кругу дети познают мир, учатся быть добрыми, чуткими и сильными! Давайте сегодня и всегда дарить нашим детям тепло, внимание и поддержку. Ведь именно в семье формируются их мечты, цели и уверенность в завтрашнем дне. Пусть каждый ребенок растет в атмосфере любви и заботы, зная, что он бесконечно дорог своим родным. Берегите своих детей и свои семьи, ведь они - наше самое большое богатство", - написала Татьяна Ильина.





Публикация не оставила равнодушными фолловеров, которые пожелали супругам семейного счастья, здоровья дочери и не забыли поинтересоваться о том, чья мама с ними на фото:

Айлишаның мерекесі құтты болсын, дені сау болсын, бақытты балалық шақ тілеймін, ата-анасы, әжесі аман болсын

Илья батыр, біздің келің Танюша бүгінгі Айлин мейрамымен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Бақыт, махаббат, бейбітшілік пен барлық жақсылықты тілеймін

Семейного счастья Вам желаю, принцессе здоровья, пусть растет Вам на радость!

Ранее в конце мая мы писали, что жена Ильи Ильина шокировала общественность.



