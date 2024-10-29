Мадонна нашла лечение от грусти в Париже

66-летняя американская поп-исполнительница Мадонна разместила редкие фото с 24-летним сыном Рокко от кинорежиссера Гая Ричи. Снимки актриса опубликовала на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В подписи Мадонна уточнила, что сейчас находится в Париже.

"Сбежала в Париж, чтобы посмотреть выставку моего сына Рокко "Турист" и навестить друзей. Идеальное средство от печали". Мадонна

Ранее мексикано-американская актриса Сальма Хайек разместила несколько новых публикаций на личной странице в Instagram. На одной из них продюсер украсила обложку самого знаменитого журнала о моде в мире Elle Mexico. На другой – показала, как проходила работа.