Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мадонна нашла лечение от грусти в Париже

Мадонна нашла лечение от грусти в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 13:17 Фото: Instagram/madonna
66-летняя американская поп-исполнительница Мадонна разместила редкие фото с 24-летним сыном Рокко от кинорежиссера Гая Ричи. Снимки актриса опубликовала на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В подписи Мадонна уточнила, что сейчас находится в Париже.

"Сбежала в Париж, чтобы посмотреть выставку моего сына Рокко "Турист" и навестить друзей. Идеальное средство от печали".Мадонна

Ранее мексикано-американская актриса Сальма Хайек разместила несколько новых публикаций на личной странице в Instagram. На одной из них продюсер украсила обложку самого знаменитого журнала о моде в мире Elle Mexico. На другой – показала, как проходила работа.

Читайте также

Жулдыз Абдукаримова рассказала, почему с детьми улетела в Туркестан
Жулдыз Абдукаримова рассказала, почему с детьми улетела в Туркестан
58-летняя Сальма Хайек показала бэкстейдж со съемок обложки популярнейшего журнала
58-летняя Сальма Хайек показала бэкстейдж со съемок обложки популярнейшего журнала
Динара Сатжан посвятила трогательный пост в память о Курманай Бахтияркызы
Динара Сатжан опубликовала трогательный пост в память о Курманай Бахтияркызы
Анастасия Московчук
Париж 2024 год Социальные сети Мадонна Шоу-бизнес Семья Фотографии
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
детей экстренно вывозят из российского пансионата
Казахстанских школьников экстренно вывозят из российского пансионата
Топ идеальных пород собак для содержания в квартире
Пять лучших пород собак для содержания в квартире
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Повзрослевшая внучка 70-летнего Игоря Крутого восхитила подписчиков композитора танцем
Повзрослевшая внучка 70-летнего Игоря Крутого восхитила подписчиков композитора танцем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: