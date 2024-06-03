Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Казахстанский Юра Шатунов" готовит новый хит

&quot;Казахский Юра Шатунов&quot; готовит новый хит, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 05:44 Фото: Instagram.com/jazzdauren
Молодой казахстанский исполнитель, наша восходящая звезда - Жасдаурен Аблаев опубликовал в соцсети отрывок из новой песни под названием "Песни на кассете", сообщает Zakon.kz.

Поклонники Жасдаурена Аблаева, более известного как Jazzdauren или "казахстанского Шатунова" уже ждут трек с нетерпением и не перестают удивляться его таланту и ностальгировать по молодости:

  • Наша молодость, супер Красавчик. Вот бы вернутся в те года когда мы были молодыми. Все песни супер.
  • Душевные воспоминания детства и юности.
  • Этот исполнитель своим стилем объединяет 2 поколения и учит их понимать друг друга. Это поколение 80-90- х и нынешнее.
  • Да, Даурен мы слушали эти песни и были счастливы! А теперь мы слушаем твои песни! И они замечательные, добрые и позитивные! Очень приятно. Спасибо Тебе за радость, спасибо за приятное исполнение! Ты супер! Даурен, вперед к новым успехам!
  • Одна песня лучше другой.
  • Ласковый май, Кино. Мираж, Лондон гудбай. Рахмет балам. Өлеңдерің коп болсын.
  • От него веет простотой, легкостью и добродушием. Песни очень приятны на слух и душе! Этим и подкупает слушателей! Спасибо, дорогой, успехов тебе и мирового признания!!!

Певец сообщил, что композиция "Песни на кассете" выйдет 7 июня. А пишет ему хиты его продюсер.

Ранее 17 мая Аблаев опубликовал отрывок из новой песни про выпускников под названием "Одноклассники". А его первый хит "Дарите женщинам цветы" продолжает набирать просмотры в Youtube. 

Читайте также

Мадонна показала своего 93-летнего папу
Мадонна показала своего 93-летнего папу
Дженнифер Лопес высмеяли в Сети
Дженнифер Лопес высмеяли в Сети
Супруга Ильи Ильина опубликовало милое семейное фото со свекровью, мужем и дочкой
Супруга Ильи Ильина опубликовала милое семейное фото со свекровью, мужем и дочкой
Елена Вебер
2024 год Эстрада Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Опасная погода в Алматы: ДЧС обратился к горожанам
Опасная погода в Алматы: ДЧС обратился к горожанам
&quot;Дьявольская комета&quot;
"Дьявольская комета" приблизится к Земле на максимальное расстояние
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: