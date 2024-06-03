"Казахстанский Юра Шатунов" готовит новый хит
Фото: Instagram.com/jazzdauren
Молодой казахстанский исполнитель, наша восходящая звезда - Жасдаурен Аблаев опубликовал в соцсети отрывок из новой песни под названием "Песни на кассете", сообщает Zakon.kz.
Поклонники Жасдаурена Аблаева, более известного как Jazzdauren или "казахстанского Шатунова" уже ждут трек с нетерпением и не перестают удивляться его таланту и ностальгировать по молодости:
- Наша молодость, супер Красавчик. Вот бы вернутся в те года когда мы были молодыми. Все песни супер.
- Душевные воспоминания детства и юности.
- Этот исполнитель своим стилем объединяет 2 поколения и учит их понимать друг друга. Это поколение 80-90- х и нынешнее.
- Да, Даурен мы слушали эти песни и были счастливы! А теперь мы слушаем твои песни! И они замечательные, добрые и позитивные! Очень приятно. Спасибо Тебе за радость, спасибо за приятное исполнение! Ты супер! Даурен, вперед к новым успехам!
- Одна песня лучше другой.
- Ласковый май, Кино. Мираж, Лондон гудбай. Рахмет балам. Өлеңдерің коп болсын.
- От него веет простотой, легкостью и добродушием. Песни очень приятны на слух и душе! Этим и подкупает слушателей! Спасибо, дорогой, успехов тебе и мирового признания!!!
Певец сообщил, что композиция "Песни на кассете" выйдет 7 июня. А пишет ему хиты его продюсер.
Ранее 17 мая Аблаев опубликовал отрывок из новой песни про выпускников под названием "Одноклассники". А его первый хит "Дарите женщинам цветы" продолжает набирать просмотры в Youtube.
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