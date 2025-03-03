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Культура и шоу-бизнес

"Казахстанский Юра Шатунов" подготовил к 8 Марта новый хит

&quot;Казахстанский Юра Шатунов&quot; подготовил к 8 Марта новый хит, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 16:52 Фото: Instagram/jazzdauren
Популярный казахстанский исполнитель Жандаурен Аблаев, выступающий под сценическим псевдонимом Jazzdauren, в преддверии Международного женского дня выпустит новую песню. Отрывок, которым певец поделился в Instagram, уже покорил его подписчиц, сообщает Zakon.kz.

Композиция, которая выйдет в свет 7 марта 2025 года, называется "Ах, женщины".

Видео, где исполнитель хита "Дарите женщинам цветы" напевает строки из новой песни, стало одним из самых популярных среди публикаций: более 913 тыс. просмотров, 41 тыс. лайков.

В комментариях, которых уже более 1 300, фолловерши задарили Жандаурена комплиментами и отметили, что с нетерпением ждут выхода песни:

  • "Казахский Шатунов".
  • "Молодец. К празднику еще такая прекрасная песня".
  • "Сразу видно, очень любит свою мамочку. Красавчик, удачи".
  • "Что ни песня, так хит. Успешного взлета тебе, наш уральский джигит".
  • "Это новый Стас Михайлов, с ума сводит всех нас, девчат, своими песнями о нас".
  • "Когда я слушаю его песни, забываю про все проблемы, будто в другом мире вместе с ним пою".
  • "Молодец, все лучшее поет о женщинах. Пусть этот молодой композитор и певец будет счастливым".
  • "Такая прекрасная песня для женщин к 8 Марта, спасибо! Молодец, успехов творческих тебе, сынок, белой дороги тебе по жизни".
  • "Джаздаурен, да что вы делаете! Влюбилась в прошлом году в песню "Дарите женщинам цветы!", а сейчас снова та же история – будем глотать вместе с воздухом каждую букву, мелодию новой песни!"
  • "Ах, мой любимый казахский цветочек! Огромное спасибо тебе за потрясающую песню о женщинах. Сколько приятных слов в адрес женщин! Здоровья тебе крепкого, творческих успехов и творческого вдохновения. Будь счастлив. И пусть жизнь дарит тебе все самое лучшее".

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 16:52
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, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 16:52

24 февраля 2025 года стало известно, что Жандаурену Аблаеву установили запрет на въезд в Латвию. Подробнее об этом по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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