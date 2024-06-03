Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Димаш Кудайберген рассказал о незабываемом дне

Димаш Кудайберген рассказал о незабываемом дне, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 09:51 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген разоткровенничался с армией поклонников. Музыкант рассказал об одном памятном дне, сообщает Zakon.kz.

Артист разместил видео с выступления в Турции на странице в Instagram 3 июня.

"Незабываемый день в Турции", – кратко отмечено в подписи к ролику.

Комментаторы подтвердили потрясающий вечер и в очередной раз признались в любви к Кудайбергену.

  • Ты восхитителен, благодарю за великолепный вечер, новые ощущения и краски!
  • Концерт в Стамбуле был одним из лучших. Ты – лучший король сцены и наш любимый артист.
  • Спасибо за то, что делишься своим невероятным талантом с миром.
  • Это был волшебный момент, люблю тебя.
  • Потрясающее зрелище! Спасибо, Димаш! – красноречиво отмечают пользователи Сети.

Концерт, которым восхищаются зрители, прошел 24 мая в Стамбуле на большом стадионе "Бешикташ".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 09:51
Завораживающие кадры с концерта опубликовал Димаш Кудайберген
, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 09:51

В тот же день, 24 мая 2024 года, артисту исполнилось 30 лет.

Стремительный рост мировой известности Кудайбергена начался с января 2017 года в результате участия в китайском вокальном конкурсе The Singer.

За время карьеры он достиг популярности в Казахстане и других странах Центральной Азии и Восточной Европы, в качестве специального гостя участвовал в фестивале "Песня года" и конкурсе "Новая волна", лауреат премии "Звуковая дорожка".

Читайте также

Татьяна Буланова отпраздновала ситцевую свадьбу с третьим мужем
Татьяна Буланова отпраздновала ситцевую свадьбу с третьим мужем
&quot;Казахский Юра Шатунов&quot; готовит новый хит
"Казахстанский Юра Шатунов" готовит новый хит
Мадонна показала своего 93-летнего папу
Мадонна показала своего 93-летнего папу
Анастасия Московчук
Кудайберген Димаш Турция 2024 год Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Опасная погода в Алматы: ДЧС обратился к горожанам
Опасная погода в Алматы: ДЧС обратился к горожанам
Ветер, гроза и заморозки: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Ветер, гроза и заморозки: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: