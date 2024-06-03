Димаш Кудайберген рассказал о незабываемом дне
Артист разместил видео с выступления в Турции на странице в Instagram 3 июня.
"Незабываемый день в Турции", – кратко отмечено в подписи к ролику.
Комментаторы подтвердили потрясающий вечер и в очередной раз признались в любви к Кудайбергену.
- Ты восхитителен, благодарю за великолепный вечер, новые ощущения и краски!
- Концерт в Стамбуле был одним из лучших. Ты – лучший король сцены и наш любимый артист.
- Спасибо за то, что делишься своим невероятным талантом с миром.
- Это был волшебный момент, люблю тебя.
- Потрясающее зрелище! Спасибо, Димаш! – красноречиво отмечают пользователи Сети.
Концерт, которым восхищаются зрители, прошел 24 мая в Стамбуле на большом стадионе "Бешикташ".
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В тот же день, 24 мая 2024 года, артисту исполнилось 30 лет.
Стремительный рост мировой известности Кудайбергена начался с января 2017 года в результате участия в китайском вокальном конкурсе The Singer.
За время карьеры он достиг популярности в Казахстане и других странах Центральной Азии и Восточной Европы, в качестве специального гостя участвовал в фестивале "Песня года" и конкурсе "Новая волна", лауреат премии "Звуковая дорожка".