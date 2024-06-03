Димаш Кудайберген рассказал о незабываемом дне

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген разоткровенничался с армией поклонников. Музыкант рассказал об одном памятном дне, сообщает Zakon.kz.

Артист разместил видео с выступления в Турции на странице в Instagram 3 июня.

"Незабываемый день в Турции", – кратко отмечено в подписи к ролику.

Комментаторы подтвердили потрясающий вечер и в очередной раз признались в любви к Кудайбергену.

Ты восхитителен, благодарю за великолепный вечер, новые ощущения и краски!

Концерт в Стамбуле был одним из лучших. Ты – лучший король сцены и наш любимый артист.

Спасибо за то, что делишься своим невероятным талантом с миром.

Это был волшебный момент, люблю тебя.

Потрясающее зрелище! Спасибо, Димаш! – красноречиво отмечают пользователи Сети.

Концерт, которым восхищаются зрители, прошел 24 мая в Стамбуле на большом стадионе "Бешикташ".

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В тот же день, 24 мая 2024 года, артисту исполнилось 30 лет.

Стремительный рост мировой известности Кудайбергена начался с января 2017 года в результате участия в китайском вокальном конкурсе The Singer.

За время карьеры он достиг популярности в Казахстане и других странах Центральной Азии и Восточной Европы, в качестве специального гостя участвовал в фестивале "Песня года" и конкурсе "Новая волна", лауреат премии "Звуковая дорожка".