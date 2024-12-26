Дочь Анастасии Заворотнюк провела гендер-пати

Недавно дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк объявила о беременности. Беременная Анна Заворотнюк поделилась подробностями гендер-пати, сообщает Zakon.kz.

Анна Заворотнюк, раскрыв, что ждет ребенка, призналась, что хотела сохранить в тайне свое положение, поскольку переживала за себя и малыша. В итоге девушка рассекретила замечательное событие.

26 декабря Анна раскрыла еще и тот факт, что они с супругом уже провели гендер-пати и знают пол ребенка.

В Instagram Заворотнюк рассказала, что с самого начала чувствовала, кто у нее будет – мальчик или девочка, и не ошиблась.

"Мы уже знаем пол, у нас был очень милый гендер-пати для двоих, правда, никто из нас не удивился результату, так как я с первой недели уже убедила всех близких в том, что я чувствую, кто там будет, и оказалась права", – заметила она.

Для Анны и ее мужа, бизнесмена Тимура Исмаилова, это будет первый общий ребенок. Пара вместе уже восемь лет, два из которых – в официальном браке.

Анастасия Заворотнюк, которая на протяжении многих лет боролась с раком головного мозга, умерла ночью 30 мая 2024 года. Заслуженной артистке России было 54 года. Позднее Анна рассказывала, как справляется с утратой.