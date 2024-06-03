Обворожительный Алматы на закате попал в объектив камеры
Фото: Instagram/kuznetsovkz
Известный фотограф Александр Кузнецов 3 июня запечатлел красивый закат в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Фотографиями он поделился на своей странице в Instagram.
"Закатный час в любимом городе Алматы. Какой кадр вам нравится больше? – написал фотограф под постом.
На кадрах видно, как небо окрасилось во все оттенки – от оранжевого до ярко-алого.
Публикация набрала множество лайков и комментариев. Вот одни из них:
- Все классные! Спасибо вам, что показываете такую красоту.
- Это просто неописуемо красиво.
- Прекрасный город и фото классные.
Ранее другой известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко поделился видео, на котором запечатлел красивые облака на горами.
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