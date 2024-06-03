Обворожительный Алматы на закате попал в объектив камеры

Известный фотограф Александр Кузнецов 3 июня запечатлел красивый закат в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями он поделился на своей странице в Instagram.

"Закатный час в любимом городе Алматы. Какой кадр вам нравится больше? – написал фотограф под постом.

На кадрах видно, как небо окрасилось во все оттенки – от оранжевого до ярко-алого.

Публикация набрала множество лайков и комментариев. Вот одни из них:

Все классные! Спасибо вам, что показываете такую красоту.

Это просто неописуемо красиво.

Прекрасный город и фото классные.

Ранее другой известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко поделился видео, на котором запечатлел красивые облака на горами.