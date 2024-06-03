Кайрата Нуртаса завалили вопросами про жену и детей

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас не перестает радовать своих подписчиков в Instagram новыми публикациями. Но в последнее время под ними встречаются все одни и те же вопросы, которые касаются семьи артиста, сообщает Zakon.kz.

К примеру, сегодня, 3 июня 2024 года, певец опубликовал очередное видео, снятое на природе. На кадрах расплывшийся в улыбке артист пробегается по зелени. Под публикацией Нуртас написал: "Добрый день!"

Фолловеры, не церемонясь, закидали его вопросами про жену (Жулдыз Абдукаримову) и детей:

"Умей ценить семью".

"Умей ценить Жулдыз".

"Где Жулдыз? Где дети?"

"Умей ценить сыновей и дочек".

"Не стань главное Шахрух Ханом".

"Мне жалко Жулдыз. Несмотря на то, что есть муж, она живет будто его у нее нет".

Отметим, время от времени в соцсетях появляются слухи о том, что Нуртас и Абдукаримова на грани развода, но супруги никогда не подтверждали и не опровергали их.

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30 мая 2024 года Кайрат Нуртас уже публиковал ролик, снятый на природе. И тогда публикация артиста вызвала неоднозначную реакцию у его подписчиков: если одни обвинили его в чрезмерном использовании фотошопа, то другие напомнили ему про семью.