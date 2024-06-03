Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кайрата Нуртаса завалили вопросами про жену и детей

Кайрата Нуртаса завалили вопросами про жену и детей, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 14:32 Фото: Instagram/kair_n
Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас не перестает радовать своих подписчиков в Instagram новыми публикациями. Но в последнее время под ними встречаются все одни и те же вопросы, которые касаются семьи артиста, сообщает Zakon.kz.

К примеру, сегодня, 3 июня 2024 года, певец опубликовал очередное видео, снятое на природе. На кадрах расплывшийся в улыбке артист пробегается по зелени. Под публикацией Нуртас написал: "Добрый день!"

Фолловеры, не церемонясь, закидали его вопросами про жену (Жулдыз Абдукаримову) и детей:

  • "Умей ценить семью".
  • "Умей ценить Жулдыз".
  • "Где Жулдыз? Где дети?"
  • "Умей ценить сыновей и дочек".
  • "Не стань главное Шахрух Ханом".
  • "Мне жалко Жулдыз. Несмотря на то, что есть муж, она живет будто его у нее нет".

Отметим, время от времени в соцсетях появляются слухи о том, что Нуртас и Абдукаримова на грани развода, но супруги никогда не подтверждали и не опровергали их.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 14:32
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала трогательный пост
, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 14:32

30 мая 2024 года Кайрат Нуртас уже публиковал ролик, снятый на природе. И тогда публикация артиста вызвала неоднозначную реакцию у его подписчиков: если одни обвинили его в чрезмерном использовании фотошопа, то другие напомнили ему про семью.

Читайте также

Мошенники пытаются нажиться на смерти Анастасии Заворотнюк
Мошенники пытаются нажиться на смерти Анастасии Заворотнюк
Бузову раскритиковали за откровенный наряд в День защиты детей
Бузову затравили за откровенный наряд в День защиты детей
Татьяна Буланова отпраздновала ситцевую свадьбу с третьим мужем
Татьяна Буланова отпраздновала ситцевую свадьбу с третьим мужем
Динара Халдарова
Абдукаримова Жулдыз Нуртас Кайрат 2024 год Шоу-бизнес Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Опасная погода в Алматы: ДЧС обратился к горожанам
Опасная погода в Алматы: ДЧС обратился к горожанам
Ветер, гроза и заморозки: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Ветер, гроза и заморозки: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: