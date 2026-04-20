Семейное видео Кайрата Нуртаса вызвало бурю эмоций в социальных сетях

Казахстанский певец Кайрат Нуртас появился в новом семейном видео вместе со своей средней дочерью Алау. Ролик быстро разошелся в Instagram и вызвал активную реакцию пользователей, сообщает Zakon.kz.

Поводом для бурного обсуждения стало видео, которое Алау выложила в соцсети.

Девочка отметила, что давно не записывала ролики вместе с отцом, и решила порадовать подписчиков новым совместным контентом.

На кадрах отец и дочь сидят за столом. Алау демонстрирует актерские способности под песню Junior (Ghetto Dogs) – "Ват из лав", в то время как Кайрат Нуртас остается спокойным, с трудом сдерживая улыбку от действий дочери.

