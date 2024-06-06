Мама Кайрата Нуртаса в очередной раз защитила сына

Известный казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова решила вступиться за 35-летнего сына Кайрата Нуртаса. Она ответила всем недоброжелателям, которые считают, что он слишком близок к матери, сообщает Zakon.kz.

Айдарбекова на странице в Instagram 6 июня 2024 года опубликовала совместное видео и разложила все по полочкам.

По ее словам, многие одобряют отношения Нуртаса и родителей. Но есть и те, кто называет его "маменькиным сынком".

"Никто не может отнять ту доброту, которую Всевышний вложил в его сердце", – уточнила она.

Также Айдарбекова привела несколько пословиц про родителей и посоветовала каждому мыслить позитивно.

24 мая сообщалось, что бизнесвумен записала клип с мужем Нуртасом. Супруги перепели песню певца Рахымжан Жакайым "Махаббат жоқ деме жаным" (Не говори, что нет любви, моя душа).