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Мама Кайрата Нуртаса в очередной раз защитила сына

Мама Кайрата Нуртаса в очередной раз защитила сына, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 09:34 Фото: Instagram/gulziraaidarbekova
Известный казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова решила вступиться за 35-летнего сына Кайрата Нуртаса. Она ответила всем недоброжелателям, которые считают, что он слишком близок к матери, сообщает Zakon.kz.

Айдарбекова на странице в Instagram 6 июня 2024 года опубликовала совместное видео и разложила все по полочкам.

По ее словам, многие одобряют отношения Нуртаса и родителей. Но есть и те, кто называет его "маменькиным сынком".

"Никто не может отнять ту доброту, которую Всевышний вложил в его сердце", – уточнила она.

Также Айдарбекова привела несколько пословиц про родителей и посоветовала каждому мыслить позитивно.

24 мая сообщалось, что бизнесвумен записала клип с мужем Нуртасом. Супруги перепели песню певца Рахымжан Жакайым "Махаббат жоқ деме жаным" (Не говори, что нет любви, моя душа).

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