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Алматинские горы вновь обсуждает Казнет

алматинские горы, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 22:34 Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал фотографии полевых цветов на фоне снежных скал, чем восхитил казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Кадрами, снятыми на телефон, он поделился в Instagram.


"В городе уже жаркое лето, а высоко в горах в альпийском поясе ранняя весна. Недавно сошел снег и землю покрыли ковры разнообразных цветов – тюльпаны, примулы, лютики. На фоне таких близких и снежных скал цветы смотрятся очень красиво. А какой запах! Я два часа просто сидел и наслаждался красотой. После чего сделал эти фотографии, чтобы показать и вам", – подписал пост фотограф.

Подписчики оценили контрастность общего пейзажа:

– Спасибо вам, что дарите нам такие пейзажи! Как вы добираетесь до таких мест?

– Красотище, как в глянцевых журналах.

– Красота необыкновенная!

– Цветы среди снега!

Ранее Доценко показал, как изменился Алматы за месяц.

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