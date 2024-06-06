Алматинские горы вновь обсуждает Казнет
Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал фотографии полевых цветов на фоне снежных скал, чем восхитил казахстанцев, сообщает Zakon.kz.
Кадрами, снятыми на телефон, он поделился в Instagram.
"В городе уже жаркое лето, а высоко в горах в альпийском поясе ранняя весна. Недавно сошел снег и землю покрыли ковры разнообразных цветов – тюльпаны, примулы, лютики. На фоне таких близких и снежных скал цветы смотрятся очень красиво. А какой запах! Я два часа просто сидел и наслаждался красотой. После чего сделал эти фотографии, чтобы показать и вам", – подписал пост фотограф.
Подписчики оценили контрастность общего пейзажа:
– Спасибо вам, что дарите нам такие пейзажи! Как вы добираетесь до таких мест?
– Красотище, как в глянцевых журналах.
– Красота необыкновенная!
– Цветы среди снега!
Ранее Доценко показал, как изменился Алматы за месяц.
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