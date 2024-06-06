Алматинские горы вновь обсуждает Казнет

Кадрами, снятыми на телефон, он поделился в Instagram.

Подписчики оценили контрастность общего пейзажа:

– Спасибо вам, что дарите нам такие пейзажи! Как вы добираетесь до таких мест?

– Красотище, как в глянцевых журналах.

– Красота необыкновенная!

– Цветы среди снега!