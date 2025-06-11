Красивее салютов и шоу дронов: видео Луны над горами Алматы обсуждает Казнет

Ролик он опубликовал в Instagram.

Он также отметил, что в гостинице даже видно телевизоры на последнем этаже.

Казахстанцы в комментариях оценили оригинальную работу автора:

– Это чудо природы. К сожалению, мало, кто сейчас смотрит на звезды, на луну... Красота завораживающая, повторяющаяся вечность – Луна и Солнце.

– Как будто катится вниз по горе.

– Вчера не было клубничной луны? Сегодня пишут, что тоже будет.

– Красота!