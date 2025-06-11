Красивее салютов и шоу дронов: видео Луны над горами Алматы обсуждает Казнет
Фото: Instagram/dots_foto
11 июня популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал видео Луны над гостиницей "Казахстан", сообщает Zakon.kz.
Ролик он опубликовал в Instagram.
"Полная Луна над горами и великолепной гостиницей "Казахстан". Кажется, это красивее салютов и шоу дронов. И совершенно бесплатно. Наслаждайтесь", – подписал пост фотограф.
Он также отметил, что в гостинице даже видно телевизоры на последнем этаже.
Казахстанцы в комментариях оценили оригинальную работу автора:
– Это чудо природы. К сожалению, мало, кто сейчас смотрит на звезды, на луну... Красота завораживающая, повторяющаяся вечность – Луна и Солнце.
– Как будто катится вниз по горе.
– Вчера не было клубничной луны? Сегодня пишут, что тоже будет.
– Красота!
Ранее сообщалось, что клубничное полнолуние ожидается 11 июня 2025.
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