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События

Красивее салютов и шоу дронов: видео Луны над горами Алматы обсуждает Казнет

Луну, снятую в Алматы, обсуждает Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 19:32 Фото: Instagram/dots_foto
11 июня популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал видео Луны над гостиницей "Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Ролик он опубликовал в Instagram.

"Полная Луна над горами и великолепной гостиницей "Казахстан". Кажется, это красивее салютов и шоу дронов. И совершенно бесплатно. Наслаждайтесь", – подписал пост фотограф.

Он также отметил, что в гостинице даже видно телевизоры на последнем этаже.

Казахстанцы в комментариях оценили оригинальную работу автора:

– Это чудо природы. К сожалению, мало, кто сейчас смотрит на звезды, на луну... Красота завораживающая, повторяющаяся вечность – Луна и Солнце.

– Как будто катится вниз по горе.

– Вчера не было клубничной луны? Сегодня пишут, что тоже будет.

– Красота!

Ранее сообщалось, что клубничное полнолуние ожидается 11 июня 2025.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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