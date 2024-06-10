Блогер Гасанов подарил девушке самосвал роз и попал под огонь критики

30-летний российский видеоблогер Гусейн Гасанов решил удивить не только девушку, но и подписчиков. Однако нестандартный вариант подарка обернулся волной недовольства со стороны общества, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видео, опубликованного на его странице в Instagram, Гасанов привез к дому неизвестной целый фургон с 10 тысячами красных роз. В какой-то момент грузовик начал вываливать из кузова цветы, которые ломались, падая на землю под романтическую мелодию "Когда мужчина влюблен".

Креатив от блогера пришелся не по душе многочисленным подписчикам. Пользователи Сети осудили Гасанова за небрежное отношение к цветам.

Свалку устроили, жалко цветы.

Как-то некрасиво получилось. Вывалили как навоз!

Уничтожил просто цветы.

Один вопрос: "Зачем?"

Когда деньги есть, а вкуса нет.

Лучше не делай ничего!

Больше идей в голову не пришло?

Самое жуткое дарение цветов женщине, которое можно было придумать. Просто издевка над красотой и природой.

Я бы обиделась на мужчину за такое отношение к цветам!

Ржавый грузовик цветов. Очень романтично.

У вас с романтикой проблема, не умеете делать подарок, – пишут комментаторы.

Стоит отметить, что это не первый скандал, связанный с именем Гасанова. Он известен как автор курса по обучению навыкам ведения бизнеса. Блогера, на которого подписано более 20 млн человек, обвиняют в "инфоцыганстве". В апреле 2023 года он даже попал в "черный список инфоцыган", составленный Министерством внутренних дел России.

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