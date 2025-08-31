#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Жена Брюса Уиллиса ответила на критику в свой адрес

Жена Брюса Уиллиса ответила хейтерам, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 05:44 Фото: X/EmmaHeming
47-летняя Эмма Хеминг опубликовала на своей странице в Instagram видео после волны осуждений в свою сторону, сообщает Zakon.kz.

Женщина столкнулась с волной осуждения после выхода документального фильма ABC "Эмма и Брюс Уиллис: Нежданное путешествие", где она призналась, что супруг живет в отдельном доме. По ее словам, это решение было принято ради его комфорта и здоровья – актер борется с лобно-височной деменцией.

Эмма отметила, что была готова к такой реакции.

"Когда я делилась частной информацией, я знала, что люди разделятся на два лагеря. Это будет противостояние людей с мнением и людей, у которых есть опыт. Это то, с чем постоянно сталкиваются опекуны: осуждение и критика от других", – отметила женщина.

Эмма призналась, что перечитывала отрывки из своей будущей книги, чтобы напомнить себе, почему принимает те или иные решения.

"Даже если кто-то знаком с деменцией, он не в нашем доме. Он не знает, как именно проявляется болезнь у Брюса или как устроена наша семейная динамика", – отметила она.

В марте 2022 года семья Брюса Уиллиса сообщила о том, что актер вынужден прекратить все съемки. Тогда родственники заявили, что у него расстройство речи, в результате которого поражаются все языковые способности. В феврале 2023 года супруга актера рассказала, что звезде "Крепкого орешка" поставили диагноз – лобно-височная деменция.

Недавно трейлер нового сезона шоу Меган Маркл раскритиковали сразу даже не глядя.

Алия Абди
Алия Абди
