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Арман Давлетяров станцевал с детьми под хит про ландыши

Арман Давлетяров станцевал с детьми под хит про ландыши, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 13:19 Фото: Instagram/arman_dav
53-летний ведущий Арман Давлетяров решил поделиться хорошим настроением и опубликовал видео с детьми. На кадрах блогер бодро пританцовывает под песню "Дарите женщинам цветы", сообщает Zakon.kz.

Публикация была размещена 28 мая 2024 года на странице в Instagram.

"И я не смог пройти мимо этой песни. Во-первых, это поет парень из Казахстана, ему всего 19 лет. Круто получилось! Молодец!" – пишет Давлетяров в подписи к ролику.

Во-вторых, отмечает он, "это хит сезона".

"Напевают все вокруг и мои дети тоже. Как вам, нравится песня?" – интересуется блогер.

Комментаторам понравилось видео. Они уточнили, что также заслушиваются казахстанским "Шатуновым".

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Стоит отметить, что трек "Дарите женщинам цветы", опубликованный на YouTube 1 марта 2024 года, уже собрал более 41 млн просмотров (по данным на 28 мая).

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