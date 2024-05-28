Арман Давлетяров станцевал с детьми под хит про ландыши
Фото: Instagram/arman_dav
53-летний ведущий Арман Давлетяров решил поделиться хорошим настроением и опубликовал видео с детьми. На кадрах блогер бодро пританцовывает под песню "Дарите женщинам цветы", сообщает Zakon.kz.
Публикация была размещена 28 мая 2024 года на странице в Instagram.
"И я не смог пройти мимо этой песни. Во-первых, это поет парень из Казахстана, ему всего 19 лет. Круто получилось! Молодец!" – пишет Давлетяров в подписи к ролику.
Во-вторых, отмечает он, "это хит сезона".
"Напевают все вокруг и мои дети тоже. Как вам, нравится песня?" – интересуется блогер.
Комментаторам понравилось видео. Они уточнили, что также заслушиваются казахстанским "Шатуновым".
Стоит отметить, что трек "Дарите женщинам цветы", опубликованный на YouTube 1 марта 2024 года, уже собрал более 41 млн просмотров (по данным на 28 мая).
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