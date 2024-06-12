Сын Ксении Собчак показал навыки игры на пианино

Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана сыграл на пианино в присутствии зрителей, сообщает Zakon.kz.

Видео с выступления Платона разместил на своей странице в Instagram Максим Виторган. Он трогательно обратился к сыну, окунувшись в воспоминания своего детства. Оказалось, что Виторган тоже в детстве владел инструментом, пока ему не сказали, что играть на пианино – это занятие для девочек.

"Не будь дураком и не слушай советов и мнений о твоей жизни посторонних людей. Пусть тебя это не волнует и никак не касается. Потому что, если кто-то высказывает свое мнение о твоей жизни и дает советы, то либо ты его об этом спросил, либо он не стоит твоего внимания", – посоветовал сыну Максим Виторган.

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