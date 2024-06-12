"Что за чушь": популярный блогер разозлила пользователей очередным марафоном
На страницу блогера в Instagram подписано более 10 миллионов пользователей. Именно там и появился анонс марафона под названием "Идеальное тело".
Чекалина предлагает купить марафон, а затем получить дорогостоящий автомобиль. Чтобы шансов было больше, соответственно, и купить марафонов нужно больше. В заключении она пожелала удачи покупателям.
"Ты сможешь все!" – приободряет Чекалина подписчиц.
Однако комментаторы оказались настроены не так положительно. Они возмутились продолжением "инфоцыганства" со стороны блогера.
- В эту чушь еще кто-то верит?
- Неужели кто-то еще идет на эти марафоны?!
- Инфоцыган еще не всех посадили?
- Остановитесь, придите в себя, не гонитесь за деньгами. Очень жаль вас...
- У нее когда-нибудь закончатся марафоны?
- Неужели недостаточно бесплатных видео на YouTube, чтобы снизить вес.
- Как же это все тупо.
- Бедновато как-то.
- Опять начали лохотронством заниматься, обманывать людей.
- Простой секрет – спорт и дефицит.
- Ребят, включите мозг, хватит верить в чушь.
- Опять за старое... – пишут раздосадованные пользователи.
Ранее стало известно, что 64-летний российский композитор Игорь Николаев попал в скандал. Блогер Карина Мурашкина обвинила его в вымогательстве 1,5 млн рублей (чуть более 7,5 миллиона тенге).