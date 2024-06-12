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"Что за чушь": популярный блогер разозлила пользователей очередным марафоном

&quot;Что за чушь&quot;: подписчики накинулись на популярного блогера за очередной марафон, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 14:35 Фото: Instagram/ler_chek
Известный блогер Лерчек (Валерия Чекалина), пережившая уголовное дело из-за неуплаты налогов, вновь активно продает марафоны по похудению. Своей напористой рекламой бизнесвумен разозлила пользователей Сети, сообщает Zakon.kz.

На страницу блогера в Instagram подписано более 10 миллионов пользователей. Именно там и появился анонс марафона под названием "Идеальное тело".

Чекалина предлагает купить марафон, а затем получить дорогостоящий автомобиль. Чтобы шансов было больше, соответственно, и купить марафонов нужно больше. В заключении она пожелала удачи покупателям.

"Ты сможешь все!" – приободряет Чекалина подписчиц.

Однако комментаторы оказались настроены не так положительно. Они возмутились продолжением "инфоцыганства" со стороны блогера.

  • В эту чушь еще кто-то верит?
  • Неужели кто-то еще идет на эти марафоны?!
  • Инфоцыган еще не всех посадили?
  • Остановитесь, придите в себя, не гонитесь за деньгами. Очень жаль вас...
  • У нее когда-нибудь закончатся марафоны?
  • Неужели недостаточно бесплатных видео на YouTube, чтобы снизить вес.
  • Как же это все тупо.
  • Бедновато как-то.
  • Опять начали лохотронством заниматься, обманывать людей.
  • Простой секрет – спорт и дефицит.
  • Ребят, включите мозг, хватит верить в чушь.
  • Опять за старое... – пишут раздосадованные пользователи.

Ранее стало известно, что 64-летний российский композитор Игорь Николаев попал в скандал. Блогер Карина Мурашкина обвинила его в вымогательстве 1,5 млн рублей (чуть более 7,5 миллиона тенге).

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