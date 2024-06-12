"Что за чушь": популярный блогер разозлила пользователей очередным марафоном

Известный блогер Лерчек (Валерия Чекалина), пережившая уголовное дело из-за неуплаты налогов, вновь активно продает марафоны по похудению. Своей напористой рекламой бизнесвумен разозлила пользователей Сети, сообщает Zakon.kz.

На страницу блогера в Instagram подписано более 10 миллионов пользователей. Именно там и появился анонс марафона под названием "Идеальное тело".



Чекалина предлагает купить марафон, а затем получить дорогостоящий автомобиль. Чтобы шансов было больше, соответственно, и купить марафонов нужно больше. В заключении она пожелала удачи покупателям.

"Ты сможешь все!" – приободряет Чекалина подписчиц.

Однако комментаторы оказались настроены не так положительно. Они возмутились продолжением "инфоцыганства" со стороны блогера.

В эту чушь еще кто-то верит?

Неужели кто-то еще идет на эти марафоны?!

Инфоцыган еще не всех посадили?

Остановитесь, придите в себя, не гонитесь за деньгами. Очень жаль вас...

У нее когда-нибудь закончатся марафоны?

Неужели недостаточно бесплатных видео на YouTube, чтобы снизить вес.

Как же это все тупо.

Бедновато как-то.

Опять начали лохотронством заниматься, обманывать людей.

Простой секрет – спорт и дефицит.

Ребят, включите мозг, хватит верить в чушь.

Опять за старое... – пишут раздосадованные пользователи.

Ранее стало известно, что 64-летний российский композитор Игорь Николаев попал в скандал. Блогер Карина Мурашкина обвинила его в вымогательстве 1,5 млн рублей (чуть более 7,5 миллиона тенге).