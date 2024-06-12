Автора "Дневника хача" хотят привлечь к ответственности за "веселящие" шары

37-летнего Амирана Сардарова, являющегося автором "Дневника хача", общественники требуют привлечь к ответственности за пропаганду "веселящего" газа, сообщает Zakon.kz.

На днях блогер опубликовал 49-минутное видео, на котором он дышит шариками и плачет. После чего Сардаров перестал выходить на связь.

Позднее ролик был удален. Однако общественники все запомнили.

Как отмечено в публикации Telegram-канала Shot, теперь активисты движения "Сорок сороков" написали обращение в полицию с требованием проверить Сардарова по одной статье ("Пропаганда закиси азота").

"На видео Амиран Сардаров в своей квартире посредством баллонов и воздушных шаров употребляет неизвестное вещество, вызывающее измененное состояние сознания, похожее на наркотическое опьянение. Считаем, что его действия содержат пропаганду потенциально опасных психоактивных веществ, за что предусмотрена административная ответственность", – говорится в обращении.

Сам же Амиран пришел в себя и заявил, что у него все в порядке.

Фото: Instagram/amiran696969

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