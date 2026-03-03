10 заведений Шымкента оказывали "веселую услугу", но вмешалась полиция

В Шымкенте владельцы 10 заведений привлечены к ответственности за продажу "веселящего газа", сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 марта 2026 года рассказали в пресс-службе городского департамента полиции (ДП):

"С начала года на территории города выявлены 10 развлекательных заведений, занимавшихся реализацией закиси азота, известной как "веселящий газ". Их незаконная деятельность прекращена. Всего изъято 417 баллонов, содержащих сильнодействующее вещество, оказывающее негативное воздействие на организм человека".

Отмечается, что по выявленным фактам начаты досудебные расследования.

"В соответствии с действующим законодательством за незаконный оборот сильнодействующих веществ, в том числе закиси азота, предусмотрена уголовная ответственность", – напомнили в пресс-службе ДП Шымкента.

4 февраля 2026 года казахстанцам напомнили про реальный срок за продажу "веселящего газа".

9 февраля МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением по "веселящему газу".