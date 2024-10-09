48-летний Сергей Жуков оставил трогательное послание жене

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков разместил романтическое видео в день рождения жены Регины Бурд. Трогательное поздравление супруги не оставило равнодушных комментаторов, сообщает Zakon.kz.

8 октября 2024 года музыкант на своей странице в Instagram опубликовал видео, в кадре которого танцует с женой. В подписи Жуков поздравил ее с днем рождения, назвав вселенной.





"Малыш! Я хочу перелюбить тебя заново… Я хочу перепрожить с тобой каждое мгновение снова и снова… Я хочу перенаписать все посвященные тебе стихи… Я хочу перегладить заново твои нежные руки и волосы… Я хочу переплакать все слезы, от счастья, которые у нас были… Я хочу переспать с тобой заново все наши жаркие ночи… Я хочу переобниматься с тобой на всех скамейках Москвы… Я хочу перепутешествовать с тобой все страны и континенты… И да, я хочу от тебя еще много волшебных и сказочных деток… Я очень тебя люблю! Повторим все?" – написал Сергей.

Пользователи Сети не смогли пройти мимо столь атмосферного признания в любви.

Что пожелать женщине, у которой есть Сергей Жуков? Даже не знаю.

Дай Бог всем женщинам такого же своего порядочного и заботливого Сергея.

Я такого поздравления никогда не видела! Очень удивили эти слова по-хорошему!

Любовь, о которой мечтает каждая женщина!

Боже! Сколько бы я отдала, хотя бы за одну такую строчку!

Сергей, как ты умеешь женщин преподносить! Все песни про любовь к девчонкам. Это и есть секрет твоей популярности

Самые лучшие слова, это настоящая любовь, – пишут комментаторы.

Жуков и Бурд поженились через два года после знакомства, в 2007 году. На данный момент супруги воспитывают четверых детей: дочь Нику и сыновей Энджела, Мирона и Эвана.

Также у Жукова есть старшая дочь Александра от первой супруги.