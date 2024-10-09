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48-летний Сергей Жуков оставил трогательное послание жене

48-летний Сергей Жуков оставил трогательное послание жене, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 12:04 Фото: Instagram/sezhukov
Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков разместил романтическое видео в день рождения жены Регины Бурд. Трогательное поздравление супруги не оставило равнодушных комментаторов, сообщает Zakon.kz.

8 октября 2024 года музыкант на своей странице в Instagram опубликовал видео, в кадре которого танцует с женой. В подписи Жуков поздравил ее с днем рождения, назвав вселенной.


"Малыш! Я хочу перелюбить тебя заново… Я хочу перепрожить с тобой каждое мгновение снова и снова… Я хочу перенаписать все посвященные тебе стихи… Я хочу перегладить заново твои нежные руки и волосы… Я хочу переплакать все слезы, от счастья, которые у нас были… Я хочу переспать с тобой заново все наши жаркие ночи… Я хочу переобниматься с тобой на всех скамейках Москвы… Я хочу перепутешествовать с тобой все страны и континенты… И да, я хочу от тебя еще много волшебных и сказочных деток… Я очень тебя люблю! Повторим все?" – написал Сергей.

Пользователи Сети не смогли пройти мимо столь атмосферного признания в любви.

  • Что пожелать женщине, у которой есть Сергей Жуков? Даже не знаю.
  • Дай Бог всем женщинам такого же своего порядочного и заботливого Сергея.
  • Я такого поздравления никогда не видела! Очень удивили эти слова по-хорошему!
  • Любовь, о которой мечтает каждая женщина!
  • Боже! Сколько бы я отдала, хотя бы за одну такую строчку!
  • Сергей, как ты умеешь женщин преподносить! Все песни про любовь к девчонкам. Это и есть секрет твоей популярности
  • Самые лучшие слова, это настоящая любовь, – пишут комментаторы.

Жуков и Бурд поженились через два года после знакомства, в 2007 году. На данный момент супруги воспитывают четверых детей: дочь Нику и сыновей Энджела, Мирона и Эвана.

Также у Жукова есть старшая дочь Александра от первой супруги.

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