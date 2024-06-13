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Сраженные поклонники сравнили Кайрата Нуртаса с принцем

Сраженные поклонники сравнили Кайрата Нуртаса с принцем, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 14:47 Фото: Instagram/kair_n
35-летний казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас стал объектом восхищения. Поклонники щедро одарили исполнителя комплиментами, сообщает Zakon.kz.

13 июня Нуртас опубликовал снимок. Он в белоснежной одежде на белом коне привлек внимание аудитории. Его даже сравнили с принцем.

В подписи к фотографии значится лишь смайлик в виде сжатого кулака.

  • Лучезарный Кайрат!
  • Красавчик!
  • Стал прекрасным принцем на белом коне.
  • Это и есть принц на белом коне.
  • Легенда, – пишут фанаты, сопровождая комментарии многочисленными смайликами.

Также нашлись и те, кто не забыл напомнить про супругу артиста. "Лучше бы ты был с Жулдыз. Поддержал бы ее, навестил. Ведь она мама ваших детишек", – говорится в обращении.

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6 июня продюсер Гульзира Айдарбекова решила вступиться за своего сына Кайрата Нуртаса. Она ответила всем недоброжелателям, которые считают, что он слишком близок к матери.

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