Сраженные поклонники сравнили Кайрата Нуртаса с принцем

35-летний казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас стал объектом восхищения. Поклонники щедро одарили исполнителя комплиментами, сообщает Zakon.kz.

13 июня Нуртас опубликовал снимок. Он в белоснежной одежде на белом коне привлек внимание аудитории. Его даже сравнили с принцем.

В подписи к фотографии значится лишь смайлик в виде сжатого кулака.

Лучезарный Кайрат!

Красавчик!

Стал прекрасным принцем на белом коне.

Это и есть принц на белом коне.

Легенда, – пишут фанаты, сопровождая комментарии многочисленными смайликами.

Также нашлись и те, кто не забыл напомнить про супругу артиста. "Лучше бы ты был с Жулдыз. Поддержал бы ее, навестил. Ведь она мама ваших детишек", – говорится в обращении.

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6 июня продюсер Гульзира Айдарбекова решила вступиться за своего сына Кайрата Нуртаса. Она ответила всем недоброжелателям, которые считают, что он слишком близок к матери.