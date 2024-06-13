Сраженные поклонники сравнили Кайрата Нуртаса с принцем
Фото: Instagram/kair_n
35-летний казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас стал объектом восхищения. Поклонники щедро одарили исполнителя комплиментами, сообщает Zakon.kz.
13 июня Нуртас опубликовал снимок. Он в белоснежной одежде на белом коне привлек внимание аудитории. Его даже сравнили с принцем.
В подписи к фотографии значится лишь смайлик в виде сжатого кулака.
- Лучезарный Кайрат!
- Красавчик!
- Стал прекрасным принцем на белом коне.
- Это и есть принц на белом коне.
- Легенда, – пишут фанаты, сопровождая комментарии многочисленными смайликами.
Также нашлись и те, кто не забыл напомнить про супругу артиста. "Лучше бы ты был с Жулдыз. Поддержал бы ее, навестил. Ведь она мама ваших детишек", – говорится в обращении.
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