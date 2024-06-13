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Лилия Рах рассказала о непростой личной жизни: Второй муж оказался абьюзером

Рах, личная жизнь, муж-абьюзер, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 17:48 Фото: Instagram/liliyarakh
Казахстанский стилист и ведущая "Модного приговора" Лилия Рах дала интервью российскому журналу, в котором рассказала о непростой личной жизни, сообщает Zakon.kz.

По словам 61-летней Рах, счастливая семейная жизнь у нее не сложилась. Она дважды была замужем и оба брака распались.

"Мне не повезло с мужьями", – приводит ее слова из интервью Starhit.

Первый муж, по словам Лилии Рах, не дотягивал до ее уровня успешной бизнес-леди.

"Он хороший человек, но, наверное, в какой-то момент я убежала вперед, а он остался на том же месте. В конце нашей совместной жизни была удушающая тоска, та самая, когда вокруг столько людей и все к тебе хорошо относятся, но нет того самого близкого и поговорить тебе не с кем", – пояснила она в беседе с "Антенной-Телесемь".

Мужа она оставила из-за нового возлюбленного. Байер начала встречаться с мужчиной, которого знала со времен совместной работы в комсомоле. Поначалу он казался заботливым и понимающим. Однако через какое-то время он проявил себя как абьюзер.

"Я порвала со своей прошлой жизнью, полностью включилась в этого человека, а буквально через пару месяцев поняла, что влипла", – поделилась Рах.

С ее слов, он поднимал на нее руку, унижал и сыпал угрозами.

"Чем больше я поднималась в бизнесе, в работе, чем больше меня окружало любви человеческой, тем негативнее это действовало на абьюзера, на это существо. Это его так возбуждало… Это был повод уничтожать меня. Да, дошло и до физического воздействия", – вспомнила стилист.

Сначала она пыталась исправить ситуацию, но тщетно.

"Тогда я не учла одного – абьюзеры не меняются, они и умрут абьюзерами. Я не справилась, хотя, поверьте, очень старалась", – сказала ведущая "Модного приговора".

Терпела такое отношение Рах только из-за отца супруга, который поддерживал ее в трудную минуту. И только после его смерти стилист подала на развод.

Ранее психолог дала ряд советов, как распознать абьюзера.

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