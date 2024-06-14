Анне Седоковой провели экстренную операцию
Фото: Instagram/annasedokova
Популярная исполнительница и любительница экстравагантных нарядов Анна Седокова оказалась в больнице из-за проблем со здоровьем, сообщает Zakon.kz.
Певица заявила об этом своим подписчикам на странице в Instagram, опубликовав снимок из палаты.
В подписи она уточнила, что "это должен был быть отличный день".
Фото: Instagram/stories/annasedokova
Артистка готовилась отправиться на музыкальную премию.
"Платье подготовлено. Я вручаю одну из наград. Но, к сожалению, у жизни свои правила. Срочная операция. И вот я уже никуда не иду".Анна Седокова
Ранее сообщалось, что казахстанская артистка Жулдыз Абдукаримова встревожила поклонников своим отсутствием в социальных сетях. Оказалось, что у ведущей возникли проблемы со здоровьем, что и послужило причиной затворничества.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript