Анне Седоковой провели экстренную операцию

Популярная исполнительница и любительница экстравагантных нарядов Анна Седокова оказалась в больнице из-за проблем со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Певица заявила об этом своим подписчикам на странице в Instagram, опубликовав снимок из палаты.

В подписи она уточнила, что "это должен был быть отличный день".

Фото: Instagram/stories/annasedokova

Артистка готовилась отправиться на музыкальную премию.

"Платье подготовлено. Я вручаю одну из наград. Но, к сожалению, у жизни свои правила. Срочная операция. И вот я уже никуда не иду". Анна Седокова

Ранее сообщалось, что казахстанская артистка Жулдыз Абдукаримова встревожила поклонников своим отсутствием в социальных сетях. Оказалось, что у ведущей возникли проблемы со здоровьем, что и послужило причиной затворничества.