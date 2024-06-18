Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Максим Галкин принимает поздравления

Максим Галкин принимает поздравления, день рождения, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 12:40 Фото: Instagram/maxgalkinru
Шоумен, артист и юморист Максим Галкин 18 июня празднует день рождения, сообщает Zakon.kz.

Ему исполнилось 48 лет. В честь этого дня пародист опубликовал фото с воздушными шарами, коротко подписав: "48!"

За короткое время публикация набрала множество комментариев. Поклонники творчества Галкина от души поздравляют его.

  • С днем рождения, Максим Александрович! Вы прекрасный Человек! Живите долго и счастливо!!! Пусть у вас все будет хорошо!
  • Только вперед! С днем рождения!
  • С днем рождения! Всех благ вам и вашей семье!
  • С Днем рождения, Максим!
  • Самый добрый, смешной, остроумный иноагент в мире. С Днем рождения!

Супруга Максима Галкина Алла Пугачева отпраздновала 75-летие 15 апреля 2024 года. К этому дню впервые за многие годы был выпущен новый альбом примадонны, в который вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году.

Читайте также

Актриса из сериала &quot;Реальные пацаны&quot; стала мамой второй раз
Актриса из сериала "Реальные пацаны" стала мамой во второй раз
Абудкаримова, жена Нуртаса, больница
Жулдыз Абдукаримова рассказала, как попала в больницу
Второй сезон &quot;Дома дракона&quot; будет выходить с казахской озвучкой на MEGOGO
Второй сезон "Дома дракона" будет выходить с казахской озвучкой
Ирина Капитанова
Галкин Максим 2024 год День рождения Шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Удостоверения личности нового образца начали выдавать казахстанцам
Астана, МИД
В МИД рассказали о самочувствии Акжаркын Турлыбай в тюрьме
МИД РК: Пропавшую в Германии казахстанку нашли мертвой
МИД РК: Пропавшую в Германии казахстанку нашли мертвой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: