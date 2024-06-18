Максим Галкин принимает поздравления
Фото: Instagram/maxgalkinru
Шоумен, артист и юморист Максим Галкин 18 июня празднует день рождения, сообщает Zakon.kz.
Ему исполнилось 48 лет. В честь этого дня пародист опубликовал фото с воздушными шарами, коротко подписав: "48!"
За короткое время публикация набрала множество комментариев. Поклонники творчества Галкина от души поздравляют его.
- С днем рождения, Максим Александрович! Вы прекрасный Человек! Живите долго и счастливо!!! Пусть у вас все будет хорошо!
- Только вперед! С днем рождения!
- С днем рождения! Всех благ вам и вашей семье!
- С Днем рождения, Максим!
- Самый добрый, смешной, остроумный иноагент в мире. С Днем рождения!
Супруга Максима Галкина Алла Пугачева отпраздновала 75-летие 15 апреля 2024 года. К этому дню впервые за многие годы был выпущен новый альбом примадонны, в который вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году.
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