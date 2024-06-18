Максим Галкин принимает поздравления

Шоумен, артист и юморист Максим Галкин 18 июня празднует день рождения, сообщает Zakon.kz.

Ему исполнилось 48 лет. В честь этого дня пародист опубликовал фото с воздушными шарами, коротко подписав: "48!"

За короткое время публикация набрала множество комментариев. Поклонники творчества Галкина от души поздравляют его.

С днем рождения, Максим Александрович! Вы прекрасный Человек! Живите долго и счастливо!!! Пусть у вас все будет хорошо!

Только вперед! С днем рождения!

С днем рождения! Всех благ вам и вашей семье!

С Днем рождения, Максим!

Самый добрый, смешной, остроумный иноагент в мире. С Днем рождения!

Супруга Максима Галкина Алла Пугачева отпраздновала 75-летие 15 апреля 2024 года. К этому дню впервые за многие годы был выпущен новый альбом примадонны, в который вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году.