Максим Галкин отреагировал на смерть Алена Делона

Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин в память о французском актере Алене Делоне опубликовал архивное видео с ним, сообщает Zakon.kz.

48-летний пародист показал отрывок из интервью, взятого у актера 12 лет назад.

"Ушел великий артист. Ален Делон. Покойтесь с миром, мастер. Отрывки из моего интервью с ним 2012 года", – написал Максим Галкин под публикацией в Instagram 18 августа 2024 года.

В комментариях подписчики поблагодарили шоумена за то, что он показал интервью с актером, и выразили соболезнования:

"Величайший человек".

"Светлая память! Человек – легенда!"

"Светлая и добрая память навсегда останется в наших сердцах!"

"Максим, спасибо, что показал это интервью! Раньше не видели. Светлая память Ален Делону – замечательному артисту и человеку".

Напомним, о смерти Алена Делона стало известно утром 18 августа 2024 года. Знаменитый французский актер скончался в возрасте 88 лет.

Материал по теме Умер французский актер Ален Делон

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в южном пригороде Парижа. Его детство прошло в небольшом соседнем городке Бур-ла-Рен, куда родители актера переехали за несколько лет до рождения сына.

В 1957 году вышел первый фильм с участием актера "Когда вмешивается женщина". В 1960-м случился его прорыв после фильма "На ярком солнце". Затем были "Рокко и его братья" и "Леопард". Последний принес Делону номинацию на "Золотой глобус".