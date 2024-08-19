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Максим Галкин отреагировал на смерть Алена Делона

Максим Галкин отреагировал на смерть Алена Делона, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 09:20 Фото: Instagram/maxgalkinru
Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин в память о французском актере Алене Делоне опубликовал архивное видео с ним, сообщает Zakon.kz.

48-летний пародист показал отрывок из интервью, взятого у актера 12 лет назад.

"Ушел великий артист. Ален Делон. Покойтесь с миром, мастер. Отрывки из моего интервью с ним 2012 года", – написал Максим Галкин под публикацией в Instagram 18 августа 2024 года.

В комментариях подписчики поблагодарили шоумена за то, что он показал интервью с актером, и выразили соболезнования:

  • "Величайший человек".
  • "Светлая память! Человек – легенда!"
  • "Светлая и добрая память навсегда останется в наших сердцах!"
  • "Максим, спасибо, что показал это интервью! Раньше не видели. Светлая память Ален Делону – замечательному артисту и человеку".

Напомним, о смерти Алена Делона стало известно утром 18 августа 2024 года. Знаменитый французский актер скончался в возрасте 88 лет.

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Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в южном пригороде Парижа. Его детство прошло в небольшом соседнем городке Бур-ла-Рен, куда родители актера переехали за несколько лет до рождения сына.

В 1957 году вышел первый фильм с участием актера "Когда вмешивается женщина". В 1960-м случился его прорыв после фильма "На ярком солнце". Затем были "Рокко и его братья" и "Леопард". Последний принес Делону номинацию на "Золотой глобус".

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