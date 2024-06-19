Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Умерла вдова Эльдара Рязанова

Клуб &quot;Эльдар&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 06:06 Фото: ВКонтакте/kinoclubeldar
18 июня ушла из жизни Эмма Валериановна Абайдуллина – жена, близкий друг и соратник режиссера Эльдара Рязанова, сообщает Zakon.kz.

Женщина умерла в возрасте 83 лет. Информацию об этом разместили на официальном сайте киноконцертного зала "Эльдар".

"Эмма Валериановна была музой для Эльдара Александровича. Вместе с Эльдаром Рязановым она принимала непосредственное участие в создании и открытии в 2005 году киноконцертного зала "Эльдар". После смерти супруга Эмма Валерьевна руководила киноклубом-музеем вплоть до осени 2021 года", – говорится в сообщении.
Россия, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 06:06

Фото: kinoklub-eldar

Известно, что в прошлом Эмма Абайдуллина была журналистом и редактором. Выйдя замуж за легендарного режиссера, женщина ушла из профессии и посвятила себя заботам об избраннике. Тщательно следила за его здоровьем и рационом, ездила с ним в поездки, редактировала его сценарии, всячески поддерживала во всех начинаниях, ухаживала и была с ним до самого конца.

Днями ранее 92-летнего отца Филиппа Киркорова обманули на 3,5 млн рублей.

Читайте также

министр
Аида Балаева высказалась о провокационном танце в юрте
Максим Галкин принимает поздравления, день рождения
Максим Галкин принимает поздравления
Актриса из сериала &quot;Реальные пацаны&quot; стала мамой второй раз
Актриса из сериала "Реальные пацаны" стала мамой во второй раз
Алия Абди
Россия 2024 год Кино Соболезнования
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Гортензия – популярный тренд ландшафтного дизайна: как выбрать и как ухаживать
Гортензия – популярный тренд ландшафтного дизайна: как выбрать и как ухаживать
Казахстан на глобусе
Почему в Казахстане жить хорошо: как наша страна обогнала Швецию и Норвегию
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Удостоверения личности нового образца начали выдавать казахстанцам
Казахстанцам будет проще получить визу в страны Евросоюза
Посланник Евросоюза сообщил казахстанцам хорошую новость по получению шенгена
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: