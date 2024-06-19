Умерла вдова Эльдара Рязанова

18 июня ушла из жизни Эмма Валериановна Абайдуллина – жена, близкий друг и соратник режиссера Эльдара Рязанова, сообщает Zakon.kz.

Женщина умерла в возрасте 83 лет. Информацию об этом разместили на официальном сайте киноконцертного зала "Эльдар".

"Эмма Валериановна была музой для Эльдара Александровича. Вместе с Эльдаром Рязановым она принимала непосредственное участие в создании и открытии в 2005 году киноконцертного зала "Эльдар". После смерти супруга Эмма Валерьевна руководила киноклубом-музеем вплоть до осени 2021 года", – говорится в сообщении.

Фото: kinoklub-eldar

Известно, что в прошлом Эмма Абайдуллина была журналистом и редактором. Выйдя замуж за легендарного режиссера, женщина ушла из профессии и посвятила себя заботам об избраннике. Тщательно следила за его здоровьем и рационом, ездила с ним в поездки, редактировала его сценарии, всячески поддерживала во всех начинаниях, ухаживала и была с ним до самого конца.

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