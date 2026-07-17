Умерла вдова Александра Маслякова

На 79-м году жизни скончалась режиссер программы "КВН", вдова Александра Маслякова Светлана Маслякова, передает Zakon.kz.

Об этом 17 июля 2026 года говорится в сообщении международного клуба в официальном Telegram-канале.

"Сегодня большая семья КВН с прискорбием сообщает о невосполнимой утрате – скончалась Светлана Анатольевна Маслякова. Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН", – отмечается в публикации.

Ей было 78 лет. В КВН сообщили, что Светлана Маслякова "ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим КВНщикам".

"Мы будем помнить ее всегда", – добавили в международном клубе.

8 сентября 2024 года представители Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) заявили, что в возрасте 82 лет умер Александр Масляков. Бывший кавээнщик Сергей Светлаков выразил соболезнования и сравнил масштаб личности Маслякова с планетой.

А Гарик Харламов, Михаил Галустян и Павел Воля поблагодарили руководителя КВН за все сделанное для клуба. Также с Масляковым попрощались казахстанские шоумены Нурлан Коянбаев и Турсынбек Кабатов.

О том, какое наследство оставил Александр Масляков, можете узнать по ссылке.