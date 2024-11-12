Известная актриса и фотомодель объявила о четвертой беременности

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс станет мамой в четвертый раз, сообщает Zakon.kz.

Для актрисы это будет четвертый ребенок. Торжественную публикацию она разместила на своей странице в Instagram.

"Так вот кто поднимает рождаемость в США!" – бурно отреагировали подписчики знаменитости.

Малыш станет первым совместным ребенком актрисы и ее бойфренда Machine Gun Kellу. Меган уже воспитывает троих сыновей от бывшего мужа Брайана Остина Грина.

На днях российская актриса Равшана Куркова поделилась новой фотосессией с годовалой дочкой.