Анастасия Волочкова показала мужчину, с которым провела незабываемую ночь

Российская балерина Анастасия Волочкова накануне, 20 июня 2024 года, опубликовала в своем Instagram серию снимков и видео с певцом Прохором Шаляпиным. Под публикациями 48-летняя артистка заявила, что их с 40-летним исполнителем ждет незабываемая ночь, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, Анастасия и Прохор приехали на ретрит (международное обозначение времяпрепровождения, посвященного духовной практике).

"Прекрасные воспоминания вчерашнего вечера, ретрита и ночи, проведенной с Прохором в эко-избушке на Николиной горе. Волшебная атмосфера, красота, энергия! Этот ретрит проводился по старорусским обрядам", – написала уже сегодня, 21 июня, Волочкова.

По словам балерины, певец хочет троих детей. Но она сразу же заявила, что вряд ли может помочь с этим Шаляпину.

"Очень позитивно нам с любимым Прохором всегда. Он хочет троих детей... Я вряд ли смогу помочь. Он говорит, что у нас могут родиться талантливые и красивые дети. Невероятно провели более половины суток на ретрите. И отдохнули", – добавила Анастасия Волочкова.

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