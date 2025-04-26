#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
515.03
584.82
6.24
Культура и шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала кадры со свадьбы 19-летней дочери

Анастасия Волочкова, свадьба, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 23:35 Фото: Instagram/volochkova_art
Известная российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова поделилась в соцсетях фото и видео со свадьбы своей 19-летней дочери Ариадны, сообщает Zakon.kz.

Торжество прошло в Санкт-Петербурге, в Тронном зале Особняка Мясникова. Как сообщила балерина, организация мероприятия полностью легла на ее плечи.

Дочь Волочковой выбрала для праздника стиль Гэтсби и камерный формат. Вместе с 23-летним женихом Никитой Григоряном молодожены решили обойтись без масштабного банкета и большого количества гостей. 

Однако перед журналистами, собравшимися у украшенного входа в особняк, пара все же появилась.

А ранее Канье Уэст признался, что хотел бы завести детей с Пэрис Хилтон, а не с Ким Кардашьян. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Канье Уэст признался, что хотел бы завести детей с Пэрис Хилтон, а не с Ким Кардашьян
Культура и шоу-бизнес
21:41, Сегодня
Канье Уэст признался, что хотел бы завести детей с Пэрис Хилтон, а не с Ким Кардашьян
Ничего не хочется: Анна Седокова поделилась тревожной новостью о своем состоянии
Культура и шоу-бизнес
10:12, Сегодня
Ничего не хочется: Анна Седокова поделилась тревожной новостью о своем состоянии
Лариса Гузеева раскрыла причину ухода Василисы Володиной из "Давай поженимся!"
Культура и шоу-бизнес
05:56, Сегодня
Лариса Гузеева раскрыла причину ухода Василисы Володиной из "Давай поженимся!"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: