Анастасия Волочкова показала кадры со свадьбы 19-летней дочери
Фото: Instagram/volochkova_art
Известная российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова поделилась в соцсетях фото и видео со свадьбы своей 19-летней дочери Ариадны, сообщает Zakon.kz.
Торжество прошло в Санкт-Петербурге, в Тронном зале Особняка Мясникова. Как сообщила балерина, организация мероприятия полностью легла на ее плечи.
Дочь Волочковой выбрала для праздника стиль Гэтсби и камерный формат. Вместе с 23-летним женихом Никитой Григоряном молодожены решили обойтись без масштабного банкета и большого количества гостей.
Однако перед журналистами, собравшимися у украшенного входа в особняк, пара все же появилась.
А ранее Канье Уэст признался, что хотел бы завести детей с Пэрис Хилтон, а не с Ким Кардашьян.
Поделитесь новостью
Читайте также
Культура и шоу-бизнес
Канье Уэст признался, что хотел бы завести детей с Пэрис Хилтон, а не с Ким Кардашьян
Культура и шоу-бизнес
Ничего не хочется: Анна Седокова поделилась тревожной новостью о своем состоянии
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript