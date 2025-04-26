Анастасия Волочкова показала кадры со свадьбы 19-летней дочери

Известная российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова поделилась в соцсетях фото и видео со свадьбы своей 19-летней дочери Ариадны, сообщает Zakon.kz.

Торжество прошло в Санкт-Петербурге, в Тронном зале Особняка Мясникова. Как сообщила балерина, организация мероприятия полностью легла на ее плечи.

Дочь Волочковой выбрала для праздника стиль Гэтсби и камерный формат. Вместе с 23-летним женихом Никитой Григоряном молодожены решили обойтись без масштабного банкета и большого количества гостей.

Однако перед журналистами, собравшимися у украшенного входа в особняк, пара все же появилась.

А ранее Канье Уэст признался, что хотел бы завести детей с Пэрис Хилтон, а не с Ким Кардашьян.

