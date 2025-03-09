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Культура и шоу-бизнес

Звезда "Большого Лебовски" получил травму на съемках нового фильма с Томом Крузом

актеры, Джон Гудман,, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 12:51 Фото: Instagram/johngoodmanfanclub
Американский актер Джон Гудман получил травму во время процесса съемок нового фильма с Томом Крузом на киностудии Pinewood Studios в Великобритании, сообщает Zakon.kz.

По информации портала TMZ, актер упал на съемочной площадке, но это не было связано с трюком. Он повредил бедро, но идет на поправку и вернется к съемкам на следующей неделе.

Впоследствии представитель компании Warner Bros. Pictures подтвердил характер травмы Гудмана.

Сообщается, что снимающаяся кинокартина пока не имеет названия, но известно, что над ней работает четырехкратный обладатель премии "Оскар" Алехандро Гонсалес Иньярриту. В число именитых актеров на съемочной площадке также вошли Джесси Племонс, Майкл Сталберг, Сандра Хюллер и Риз Ахмед.

Известно, что в центре сюжета окажется самый могущественный человек на Земле, который попытается предотвратить масштабную катастрофу.

Релиз фильма Иньярриту в США запланирован на 2 октября 2026 года.

Гудмен – обладатель премии "Эмми", кроме того, он был номинирован на различные награды 78 раз. Актер наиболее известен ролями в фильмах "Бартон Флинк" (1991), "Большой Лебовски" (1998), "Операция "Арго" (2012), "Экипаж" (2012).

Ранее врачи назвали причину смерти двукратного обладателя "Оскара" Джина Хэкмена и его жены, тела которых обнаружили 26 февраля 2025 года в их собственном доме в Санта-Фе.

Андрей Дюсупов
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