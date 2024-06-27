Алсу сделала заявление

27 июня 2024 года исполняется 41 год известной российской певице Алсу, подавшей на развод с азербайджанским предпринимателем Яном Абрамовым после 18 лет брака. В свой день рождения артистка заявила, что ни о чем не жалеет, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница хита "Зимний сон" в Instagram опубликовала фотографию с детьми, но без мужа.

"Сегодня мой день рождения! Рядом со мной моя семья – Сафина, Микелла и Рафаэльчик. Жизнь прекрасна, я учусь ценить каждое ее мгновение. Ни о чем не жалею – каждое событие, которое происходит в моей судьбе, несет определенный смысл, делает меня сильнее, умнее, увереннее и мудрее. Я проживаю свой лучший возраст и теперь точно понимаю свои желания, цели", – заявила Алсу.

Певица подчеркнула, что не боится мечтать.

"Спасибо Всевышнему за веру, силу и чудеса, которые происходят со мной каждый день. Спасибо моим родителям за эту жизнь. Хочу, чтобы они были здоровыми и рядом как можно дольше. Спасибо моим детям, которые наполняют меня любовью и счастьем каждую минуту. Спасибо моим невероятным друзьям, которые всегда рядом в самые сложные и счастливые моменты в моей жизни. И, конечно, спасибо вам, мои дорогие поклонники, подписчики, за ваши слова поддержки, добрые пожелания и за то, что вы со мной на протяжении стольких лет!" Алсу

По словам артистки, впереди много интересного.

"По-настоящему теперь понимаю фразу " В ** лет жизнь только начинается!" – заключила Алсу.

27 мая 2024 года стало известно, что российская певица Алсу подала на развод с азербайджанским предпринимателем Яном Абрамовым. Сначала это шокировало поклонников певицы и они сочувствовали ей. Но спустя некоторое время фанаты отметили, что расторжение брака длиною в 18 лет исполнительнице хита "Зимний сон" пошло на пользу.

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25 июня Алсу прокомментировала слухи о любовницах Яна Абрамова. Она подчеркнула, что не собирается обсуждать личные связи бывшего мужа, поскольку "не желает опускаться до такого уровня". Артистка заявила, что эта тема не заслуживает ее внимания, и охарактеризовала любовниц экс-супруга как женщин с низким социальным статусом.