#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
526.79
606.34
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
526.79
606.34
6.51
Культура и шоу-бизнес

"Хватит говорить плохо": дочь Турсынбека Кабатова заступилась за отца после развода

шоумен Турсынбек Кабатов, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 18:19 Фото: Instagram/tursynbek_kabatov_resmi
Одна из дочерей известного казахстанского юмориста и шоумена Турсынбека Кабатова – Айым Амангали – прервала молчание после известия о разводе родителей, сообщает Zakon.kz.

В TikTok Айым накануне опубликовала архивное фото со знаменитым отцом, за которого заступилась.

"Хватит говорить плохо про моего папу и делать всякие видео – не все идеальны в этой жизни", – написала она.

Также дочь подчеркнула, что ошибки совершают все.

"Я очень сильно люблю папу, каким бы он ни был. Все совершают ошибки. Он очень хороший отец, который всегда поддерживает. Люблю тебя, папочка. Я никогда не забуду все то хорошее, что он сделал", – отметила Айым.

Фото: TikTok/_aiymai.t

Подписчики дочери Кабатова отреагировали неоднозначно:

  • "Жаным, правильно".
  • "Видно, что дочери соскучились".
  • "Молдир хорошо воспитала детей".
  • "Он был хорошим отцом, но не мужем".
  • "Твой папа – легенда казахского народа".
  • "Молдир – умная женщина, не настроила детей против отца".
  • "Он как муж не справился со своими обязанностями, но как отец мы не можем его осудить!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 18:19
Бывшая жена отреагировала на заявление Турсынбека Кабатова про блокировку детей

1 ноября 2025 года Молдир Муканова дала большое откровенное интервью, в котором раскрыла всю правду о браке с известным юмористом и шоуменом Турсынбеком Кабатовым. Она подтвердила слухи, которые давно гуляли в Казнете: "Да, мы развелись. Это было непросто, но жизнь продолжается". Также актриса подтвердила, что у Кабатова есть любовница, с которой он ездил за границу, будучи женатым. По словам Мукановой, Турсынбек купил ей квартиру, машину, бриллианты, шубу.

Позднее Молдир Муканова объяснила, почему 14 лет молчала о существовании любовницы и не разводилась с Турсынбеком Кабатовым. По ее словам, она не теряла надежды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Танец дочерей Кайрата Нуртаса и Турсынбека Кабатова вызвал шквал восторженных комментариев
18:43, 13 января 2025
Танец дочерей Кайрата Нуртаса и Турсынбека Кабатова вызвал шквал восторженных комментариев
Скандал в семье Турсынбека Кабатова: в чем призналась Молдир Муканова и что ответил шоумен
15:17, 03 ноября 2025
Скандал в семье Турсынбека Кабатова: в чем призналась Молдир Муканова и что ответил шоумен
На жену Турсынбека Кабатова накинулись хейтеры, но ее защитили
17:43, 28 мая 2025
На жену Турсынбека Кабатова накинулись хейтеры, но ее защитили
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: