"Хватит говорить плохо": дочь Турсынбека Кабатова заступилась за отца после развода

Одна из дочерей известного казахстанского юмориста и шоумена Турсынбека Кабатова – Айым Амангали – прервала молчание после известия о разводе родителей, сообщает Zakon.kz.

В TikTok Айым накануне опубликовала архивное фото со знаменитым отцом, за которого заступилась.

"Хватит говорить плохо про моего папу и делать всякие видео – не все идеальны в этой жизни", – написала она.

Также дочь подчеркнула, что ошибки совершают все.

"Я очень сильно люблю папу, каким бы он ни был. Все совершают ошибки. Он очень хороший отец, который всегда поддерживает. Люблю тебя, папочка. Я никогда не забуду все то хорошее, что он сделал", – отметила Айым.

Фото: TikTok/_aiymai.t

Подписчики дочери Кабатова отреагировали неоднозначно:

"Жаным, правильно".

"Видно, что дочери соскучились".

"Молдир хорошо воспитала детей".

"Он был хорошим отцом, но не мужем".

"Твой папа – легенда казахского народа".

"Молдир – умная женщина, не настроила детей против отца".

"Он как муж не справился со своими обязанностями, но как отец мы не можем его осудить!"

1 ноября 2025 года Молдир Муканова дала большое откровенное интервью, в котором раскрыла всю правду о браке с известным юмористом и шоуменом Турсынбеком Кабатовым. Она подтвердила слухи, которые давно гуляли в Казнете: "Да, мы развелись. Это было непросто, но жизнь продолжается". Также актриса подтвердила, что у Кабатова есть любовница, с которой он ездил за границу, будучи женатым. По словам Мукановой, Турсынбек купил ей квартиру, машину, бриллианты, шубу.

Позднее Молдир Муканова объяснила, почему 14 лет молчала о существовании любовницы и не разводилась с Турсынбеком Кабатовым. По ее словам, она не теряла надежды.