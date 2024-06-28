Новые правила установили в Уральске для защиты культурно-исторического наследия от сноса

В Уральске намерены уберечь объекты культурно-исторического наследия от сноса. Новые правила прописаны в постановлении и в ближайшее время будут внесены в генеральный план города, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, пять лет назад в Уральске разрушили комплекс паровой мельницы Овчинниковых-Ванюшиных. Объект с более чем вековой историей якобы не являлся памятником архитектуры, заявили тогда местные власти. Таким же образом в 2018 году был уничтожен дом купца Рассохина, построенный во второй половине XIX века. Доводам общественников тогда никто не внял, рассказывает краевед Геннадий Мухин. Поэтому новое постановление по сохранению исторических объектов в Уральске очень ждали.

"Оно уже запоздало на четыре года. Ведь это постановление основывается на приказе министерства, которое было принято четыре года назад. И за эти четыре года потерянных было много зданий снесено и снесено с нарушениями. Мало того, что не надо сносить исторические памятники, нужно сохранять их". Краевед Геннадий Мухин

Цель нового историко-архитектурного проекта – не только обеспечить охрану памятников, но и установить границы охранной зоны исторических объектов и регулирования застройки. В документе собрана вся информация о 138 памятниках архитектуры и сооружений монументального искусства.

"Основная исходная точка от высотности здания, если здание 10 м высотой, то, соответственно, берется две величины, это – 20 м. То есть 20 м охранной зоны, где правила и закон четко предписывают запрет на строительство, и это – самое главное". Начальник отдела охраны памятников, градостроительства, архитектуры и историко-культурного наследия Абзал Байбеков

Инспекция планирует регулировать потенциальную застройку – высотность, стиль, нормы, согласно архитектурному облику города. К примеру, строить высотные здания выше трех этажей в старой части города будет запрещено. Будет также указано, где разрешается проводить строительные работы, а где это строго запрещено. Такая новость очень порадовала горожан.

Уральцы рассказали телеканалу, что гордятся историческим наследием и надеются, что закон защитит местные памятники истории, культуры и архитектуры от незаконных посягательств.

Ранее сообщалось, что исторический памятник в Алматы вернули государству.