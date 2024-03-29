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Мозаики и панно на зданиях в Узбекистане внесли в перечень объектов культурного наследия

Узбекистан, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 05:07 Фото: Instagram/acdfuz
27 марта фонд развития культуры и искусства, а также агентство культурного наследия Республики Узбекистан объявили о внесении мозаик в реестр культурных объектов, охраняемых государством, сообщает Zakon.kz.

По информации фонда развития культуры и искусства Узбекистана, размещенной на их странице в Instagram, фонд с 2021 года работает над проектом по сохранению мозаик и панно. С тех пор были проведены мероприятия по их включению в национальный список культурного наследия, имеющихся в Узбекистане мозаик и панно.

Узбекистан, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 05:07

Фото: Instagram/acdfuz

Так, на заседании научно-экспертного совета агентства культурного наследия были предварительно рассмотрены 183 образца имеющихся мозаик и панно, рекомендованных для добавления в "Национальный перечень" объектов недвижимости материального культурного наследия. Из них, 154 мозаичных композиций включены в данный перечень.

Узбекистан, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 05:07

Фото: Instagram/acdfuz

Благодаря этому, продолжится дальнейшее изучение мозаик, будут приняты дальнейшие меры по их сохранению. Благодаря этому, возрастет туристический потенциал – мозаики будут сохранены как для жителей страны, так и для туристов.

Узбекистан, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 05:07

Фото: Instagram/acdfuz

Включенные в перечень мозаики будут внесены в государственный кадастр. В кадастровых документах объектов будет добавлена запись о том, что они имеют культурную ценность.

Больше всего мозаик, вошедших в перечень находятся в Ташкенте. В нем также есть мозаики из Нукуса, Ургенча, Хивы, Самарканда, Намангана, Андижана, Джизака, Коканда, Ангрена, Гулистана и других районов.

28 марта стало известно, что Казахстан и Узбекистан взаимно упростят порядок пребывания граждан.

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Алия Абди
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