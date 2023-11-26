Валерия поздравила матерей России с праздником

Эстрадная певица Валерия написала трогательный пост, посвященный материнству, сообщает Zakon.kz.

Пост главной женщине в жизни Валерия написала в День матери, который в этом году отмечается в России 26 ноября.

"Только мамы способны на безусловную любовь. В лице своей мамочки поздравляю всех с Днем матери! Дорогие наши, будьте здоровы! Желаю, чтобы вы никогда не испытывали недостатка внимания и любви со стороны своих детей. Живите долго и радостно!" – написала певица.

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В завершении Валерия призвала всех позвонить своим матерям и сказать пару хороших слов.

