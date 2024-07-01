Оксана Самойлова теряет подписчиков после участия в шоу Павла Воли

Российская модель Оксана Самойлова приняла участие в популярном шоу "Выжить в Дубае. Возвращение". Однако поклонники во время трансляции увидели неприглядный образ любимого блогера и теперь массово отписываются и оставляют злые комментарии, сообщает Zakon.kz.

На страницу Самойловой в Instagram подписано более 16 млн человек. Чаще всего под постами можно встретить восхищенные отзывы и признания в любви. Но после выхода третьей серии реалити-шоу характер комментариев поменялся кардинально.

В шоу Самойлова принимает участие вместе с мужем Джиганом. С первой серии семейная чета стала предметом обсуждений. У них сразу же выстроились напряженные отношения с Викторией Боней, а после и с певицей Анной Седаковой.

Сама же блогер после съемок заявила, что на шоу носили все маски.

Самойлова – дно. Разочарование года, та самая "счастливая мамаша ангелочков".

Теперь, уважаемые подписчики, подумайте, прежде чем покупать что-то, что рекламирует Оксана.

Кто тоже отписался от Самойловой послу шоу? Разочарование конкретное. Боня – любовь.

Теперь понятно, почему вы с Джиганом вместе...

Начала смотреть это шоу только из-за Оксаны. Какое разочарование в человеке на этом шоу: как они повели себя с Викторией Боней. Это просто шок. Очень некрасиво. Отписка. Вот и показал человек, какой он на самом деле.

Ребят, а я предлагаю взять все вместе и отписаться от нее, очень бы хотелось посмотреть, как бы она начала бы выкручиваться.

Именно поэтому никто с ней не дружит.

Как, оказывается, отличается картинка в Instagram и видеть человека с его поступками.

Разочаровали настолько, что я отписалась от вас и подписалась на Боню, – пишут пользователи.

Примечательно, что такие же комментарии встречаются и под постами ведущего этого шоу Павла Воли.

Днем ранее он анонсировал очередную серию:

"И всех снова ожидают неожиданные повороты и сюрпризы. В каждую команду добавится по одному новому участнику. Но не всем это придется по душе. Страсти накаляются, а что еще будет!"

21 июня 2024 года Самойлова презентовала новую песню старшей дочери Ариелы и сделала неожиданное заявление. Она уточнила, что это новый и последний трек Ари. Как оказалось, дочка отказалась от карьеры певицы из-за критики общественности.