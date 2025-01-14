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Культура и шоу-бизнес

Алсу и Оксана Самойлова объявили себя "сестрами-близняшками"

Алсу и Оксана Самойлова объявили себя &quot;сестрами-близняшками&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 10:44 Фото: Instagram/alsou_a, Instagram/samoylovaoxana
Известная российская певица Алсу и не менее популярный блогер Оксана Самойлова встретились на отдыхе в Дубае и сделали неожиданное заявление, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 13 января 2025 года, жена рэпера Джигана опубликовала в Instagram-Stories видео с исполнительницей хита "Зимний сон", под которым написала:

"За это время были найдены близнецы".

Ролик к себе в Stories репостнула и сама Алсу.

"Ну похожи же реально! Хотя у нас разные косметологи", – написала 41-летняя певица.

Ранее Алсу рассказала, как работа с психологом помогла ей решиться на развод. А Оксана Самойлова пожаловалась на второстепенные роли для ее детей в школьных спектаклях.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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