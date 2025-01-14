Алсу и Оксана Самойлова объявили себя "сестрами-близняшками"
Фото: Instagram/alsou_a, Instagram/samoylovaoxana
Известная российская певица Алсу и не менее популярный блогер Оксана Самойлова встретились на отдыхе в Дубае и сделали неожиданное заявление, сообщает Zakon.kz.
Накануне, 13 января 2025 года, жена рэпера Джигана опубликовала в Instagram-Stories видео с исполнительницей хита "Зимний сон", под которым написала:
"За это время были найдены близнецы".
Ролик к себе в Stories репостнула и сама Алсу.
"Ну похожи же реально! Хотя у нас разные косметологи", – написала 41-летняя певица.
Ранее Алсу рассказала, как работа с психологом помогла ей решиться на развод. А Оксана Самойлова пожаловалась на второстепенные роли для ее детей в школьных спектаклях.
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