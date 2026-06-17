Киркоров удивил неожиданными кадрами с "пропавшим" сыном-подростком

Российский певец Филипп Киркоров порадовал поклонников свежими снимками и видео со своим сыном, сообщает Zakon.kz.

В личной ленте артиста чаще мелькает его дочь Алла-Виктория, а вот по поводу сына подписчики иногда спрашивают артиста: куда он пропал и все ли с ним в порядке.

Судя по всему, у 14-летнего Мартина все хорошо и он даже примерил на себя роль модели. Филипп 17 июня 2026 года выложил в Instagram фото и видео, где подросток дефилирует в дизайнерской одежде.

"Martin x SUMMER 2027MEN", – подписал он коротко пост.

Подписчики Филиппа Киркорова закидали его сына комплиментами и почти единогласно пришли к мнению, что он вылитый отец.

Классный!

Красавчик!

Красавчик! Как Мартин похож на Вашу маму.

Филипп, как рада видеть Мартина. Я даже не сомневалась, что парень будет и добрым, и талантливым. Только вперед.

Вылитый отец.

Очень похож на отца.

Красавчик!!!! Просто красавчик!!!! Харизма.

Очень похож на папу!

Как же похож на отца, очень красивый, прям wow, стиль.

Красавец, как папа.

Похож на папу! Такой, наверное, будет под 2 метра!

Ранее поклонница опубликовала фото без фильтров с певицей Аллой Пугачёвой, показав, как она сейчас выглядит.