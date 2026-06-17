Киркоров удивил неожиданными кадрами с "пропавшим" сыном-подростком
Фото: Instagram/fkirkorov
Российский певец Филипп Киркоров порадовал поклонников свежими снимками и видео со своим сыном, сообщает Zakon.kz.
В личной ленте артиста чаще мелькает его дочь Алла-Виктория, а вот по поводу сына подписчики иногда спрашивают артиста: куда он пропал и все ли с ним в порядке.
Судя по всему, у 14-летнего Мартина все хорошо и он даже примерил на себя роль модели. Филипп 17 июня 2026 года выложил в Instagram фото и видео, где подросток дефилирует в дизайнерской одежде.
"Martin x SUMMER 2027MEN", – подписал он коротко пост.
Подписчики Филиппа Киркорова закидали его сына комплиментами и почти единогласно пришли к мнению, что он вылитый отец.
- Классный!
- Красавчик!
- Красавчик! Как Мартин похож на Вашу маму.
- Филипп, как рада видеть Мартина. Я даже не сомневалась, что парень будет и добрым, и талантливым. Только вперед.
- Вылитый отец.
- Очень похож на отца.
- Красавчик!!!! Просто красавчик!!!! Харизма.
- Очень похож на папу!
- Как же похож на отца, очень красивый, прям wow, стиль.
- Красавец, как папа.
- Похож на папу! Такой, наверное, будет под 2 метра!
Ранее поклонница опубликовала фото без фильтров с певицей Аллой Пугачёвой, показав, как она сейчас выглядит.
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