Али Окапов с маленьким сыном умилили Казнет
Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский музыкант Али Окапов порадовал фанатов новой подборкой семейных фотографией, сообщает Zakon.kz.
19 февраля артист на своей странице в Instagram показал, как его маленький сын отметил день рождения.
"Похоже, у Зейна двухлетие началось неплохо", – написал Али Окапов под постом.
Публикация набрала множество лайков и комментариев:
- Умный мальчик! Пусть твое будущее будет светлым, мой родной!
- Великий отец, всегда вместе со своей семьей.
- Желаем вам теперь девочку!
Ранее сообщалось, что 17 февраля маленькому Зейну исполнилось два года.
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