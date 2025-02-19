Али Окапов с маленьким сыном умилили Казнет

Казахстанский музыкант Али Окапов порадовал фанатов новой подборкой семейных фотографией, сообщает Zakon.kz.

19 февраля артист на своей странице в Instagram показал, как его маленький сын отметил день рождения.

"Похоже, у Зейна двухлетие началось неплохо", – написал Али Окапов под постом.

Публикация набрала множество лайков и комментариев:

Умный мальчик! Пусть твое будущее будет светлым, мой родной!

Великий отец, всегда вместе со своей семьей.

Желаем вам теперь девочку!

Ранее сообщалось, что 17 февраля маленькому Зейну исполнилось два года.