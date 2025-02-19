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Культура и шоу-бизнес

Али Окапов с маленьким сыном умилили Казнет

Али Окапов снимками маленького сына умилил Казнет , фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 00:43 Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский музыкант Али Окапов порадовал фанатов новой подборкой семейных фотографией, сообщает Zakon.kz.

19 февраля артист на своей странице в Instagram показал, как его маленький сын отметил день рождения. 

"Похоже, у Зейна двухлетие началось неплохо", – написал Али Окапов под постом.

Публикация набрала множество лайков и комментариев: 

  • Умный мальчик! Пусть твое будущее будет светлым, мой родной!
  • Великий отец, всегда вместе со своей семьей. 
  • Желаем вам теперь девочку!

Ранее сообщалось, что 17 февраля маленькому Зейну исполнилось два года. 

Айсулу Омарова
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