Главная сваха России показала, как выглядит без косметики

Фото: Instagram/_larisa_guzeeva_

Известная телеведущая и актриса Лариса Гузеева сегодня, 15 января 2024 года, опубликовала свое не совсем удачное фото. В нем она предстала без макияжа, сообщает Zakon.kz.

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