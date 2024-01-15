Главная сваха России показала, как выглядит без косметики
Фото: Instagram/_larisa_guzeeva_
Известная телеведущая и актриса Лариса Гузеева сегодня, 15 января 2024 года, опубликовала свое не совсем удачное фото. В нем она предстала без макияжа, сообщает Zakon.kz.
Под публикацией главная сваха России обратилась к недругам.
"Недорогие не друзья, вам на радость выставляю фото без коррекции и косметики. Человек – он же разный, и выглядит, и ведет себя по ситуации. Я, как и вы все, стараюсь показать себя в лучшем виде и 99% моих подписчиков рады за меня и говорят всякие приятности, а я им шлю сердечки. Но есть и те, кому неймется, поэтому скрывать мне нечего – вот она я. Такая-сякая", – написала Лариса Гузеева.
Подруга и коллега по цеху Лера Кудрявцева отреагировала на публикацию лаконично, написав: "Обожаю".
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Фолловеры Гузеевой отметили, что им нравится ее чувство юмора, и закидали своего кумира комплиментами:
- "Нравится мне ваше чувство юмора".
- "У меня такие фотки в основном получаются".
- "Такая-сякая сбежала из дворца. Вы всегда королевна!"
- "Только настоящая личность может иронизировать над собой".
- "Любимая, настоящая, харизматичная, талантливая, красивая, шикарная, фаниастическая, остроумная, обнимаю и люблю".
- "У всех бывают неудачные фотографии, но по вам то сразу понятно, что вы ухоженная, красивая, к тому же умная дама".
- "Настоящая, живая, смешная, уверенная в себе, очень мудрая и сильная женщина. Всем в пример. Ну и разве у королев могут быть комплексы? – Нет, конечно! Браво".
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